Из Уфы в Новоабзаково с 17 декабря будет ходить горнолыжный экспресс «Легенда Урала»

Из Уфы в ближайшие выходные, а именно в субботу 17 декабря начнет ходить поезд, а точнее рельсовый автобус «Легенда Урала» до Новоабзаково, станции с которой ближе всего добраться до горнолыжного курорта Абзаково. Осуществляться рейсы будут по выходным дням в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. Возвращаться в Уфу поезд будет до станции Шакша.
Примечательно, что горнолыжный инвентарь в «Легенде Урала» можно бесплатно, стоимость проезда составит 748 рублей 80 копеек при покупке в кассах и терминалах или же 686 рублей и 40 копеек при покупке билета в приложении «РЖД Пассажирам». Студенты и школьники имеют право на 50% скидку на проезд.