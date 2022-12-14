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Из Уфы в Новоабзаково с 17 декабря будет ходить горнолыжный экспресс «Легенда Урала»

Сегодня, 03:16
Фото: Башкортостанская пригородная пассажирская компания
По возвращению в Уфу можно будет добраться до станции Шакша.

Из Уфы в ближайшие выходные, а именно в субботу 17 декабря начнет ходить поезд, а точнее рельсовый автобус «Легенда Урала» до Новоабзаково, станции с которой ближе всего добраться до горнолыжного курорта Абзаково. Осуществляться рейсы будут по выходным дням в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. Возвращаться в Уфу поезд будет до станции Шакша.

Примечательно, что горнолыжный инвентарь в «Легенде Урала» можно бесплатно, стоимость проезда составит 748 рублей 80 копеек при покупке в кассах и терминалах или же 686 рублей и 40 копеек при покупке билета в приложении «РЖД Пассажирам». Студенты и школьники имеют право на 50% скидку на проезд.

С 11 декабря «Восточный экспресс» из Уфы в Белорецк и обратно станет ежедневным
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#Ирина Деревянчук#Общество
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