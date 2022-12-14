Из Уфы в Новоабзаково с 17 декабря будет ходить горнолыжный экспресс «Легенда Урала»

Из Уфы в ближайшие выходные, а именно в субботу 17 декабря начнет ходить поезд, а точнее рельсовый автобус «Легенда Урала» до Новоабзаково, станции с которой ближе всего добраться до горнолыжного курорта Абзаково. Осуществляться рейсы будут по выходным дням в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. Возвращаться в Уфу поезд будет до станции Шакша.