Госдума рекомендовала ввести в Башкирии экспериментальный правовой режим

Posted 14 декабря 2022, 10:52
Published 14 декабря 2022, 10:52
Modified 14 декабря 2022, 10:55
Updated 14 декабря 2022, 10:55
В преддверии XV Международной недели бизнеса, которая сегодня, 14 декабря, стартовала в Уфе, сообщалось о том, что на мероприятии планируется доработать законопроект об исламском банкинге, принятие которого в первом чтении планируется уже в нынешнем декабре. Сегодня новости об исламском Банкинге пришли из Комитета Госдумы по финансовому рынку, возглавляемому Анатолием Аксаковым.
Так Комитет рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении законопроект, которым предусматривается проведение эксперимента, предполагающего установление на территории отдельных субъектов РФ экспериментального правового режима деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию.
Помимо Башкирии данный экспериментальный режим планируется ввести еще в трех республиках, это республика Дагестан, республика Татарстан и Чеченская республика. Пока что эксперимент планируется на срок в два года, однако при согласовании с Банком России его могут и продлить.