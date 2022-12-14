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Posted 14 декабря 2022, 10:52

Published 14 декабря 2022, 10:52

Modified 14 декабря 2022, 10:55

Updated 14 декабря 2022, 10:55

Башкирия стала одним из 4 регионов, где Госдума рекомендует ввести исламский банкинг

Госдума рекомендовала ввести в Башкирии экспериментальный правовой режим

14 декабря 2022, 10:52
Фото: 1MI.

Башкирия стала одним из 4 регионов, где Госдума рекомендует ввести исламский банкинг

Законопроект в федеральном парламенте планирую рассмотреть в декабре.

В преддверии XV Международной недели бизнеса, которая сегодня, 14 декабря, стартовала в Уфе, сообщалось о том, что на мероприятии планируется доработать законопроект об исламском банкинге, принятие которого в первом чтении планируется уже в нынешнем декабре. Сегодня новости об исламском Банкинге пришли из Комитета Госдумы по финансовому рынку, возглавляемому Анатолием Аксаковым.

Так Комитет рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении законопроект, которым предусматривается проведение эксперимента, предполагающего установление на территории отдельных субъектов РФ экспериментального правового режима деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию.

Помимо Башкирии данный экспериментальный режим планируется ввести еще в трех республиках, это республика Дагестан, республика Татарстан и Чеченская республика. Пока что эксперимент планируется на срок в два года, однако при согласовании с Банком России его могут и продлить.

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#Ирина Деревянчук#Экономика
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