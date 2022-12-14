Глава Башкирии рассказал о строительстве межвузовского кампуса в Уфе

Власти Башкирии завершили подготовительный этап для начала строительства межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Как сообщил в своих социальных сетях Радий Хабиров, кампус будет строиться на условиях концессии с компанией «Эталон». Кроме того, на строительство объекта также в бюджете РФ заложено 11,7 миллиардов рублей.
Так, строительство кампуса будет разделено на два этапа: первый — декабрь 2023 года, когда планируется сдать IQ-парк, а второй — к 2026 году.
— Это место станет большим научным центром российского и международного уровня. Здесь можно будет учиться, работать, заниматься наукой, спортом, — заявляет глава региона.
Ранее мы сообщали, что на создание кампуса также на сумму 5,6 миллиарда рублей вложится АФК «Система».
Напомним, что летом этого года было завершено слияние двух вузов Башкирии - БашГУ и УГАТУ - в Уфимский университет науки и технологий. А осенью стало известно, что ректором нового вуза назначен экс-ректор БашГУ Вадим Захаров.