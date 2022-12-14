Глава Башкирии рассказал о строительстве межвузовского кампуса в Уфе

Власти Башкирии завершили подготовительный этап для начала строительства межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Как сообщил в своих социальных сетях Радий Хабиров, кампус будет строиться на условиях концессии с компанией «Эталон». Кроме того, на строительство объекта также в бюджете РФ заложено 11,7 миллиардов рублей.