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Глава Башкирии Радий Хабиров выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию 15 декабря

Сегодня, 05:07
Фото: 1MI
Традиционное мероприятие охватывает все сферы общественно-политической жизни в республике и подводит итоги года.

Сегодня, 14 декабря стала известна дата ежегодного Послания к Курултаю Башкирии, которое традиционно подводит итоги уходящего года. Так Радий Хабиров выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию Башкирии уже завтра, 15 декабря.

Напомним, 27 октября в Башкирии прошла «Прямая линия» с главой Башкирии, в ходе которой Радий Хабиров на протяжении 4 часов отвечал на вопросы жителей республики и журналистов. В ходе мероприятия обсуждались самые актуальные вопросы региона и то, как власти намерены действовать дальше.

Ежегодное послание Радия Хабирова Госсобранию-Курултаю Башкирии. Главное
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#Ирина Деревянчук#Общество
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