Глава Башкирии Радий Хабиров выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию 15 декабря

Напомним, 27 октября в Башкирии прошла «Прямая линия» с главой Башкирии, в ходе которой Радий Хабиров на протяжении 4 часов отвечал на вопросы жителей республики и журналистов. В ходе мероприятия обсуждались самые актуальные вопросы региона и то, как власти намерены действовать дальше.