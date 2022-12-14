Фэнтези на основе башкирских легенд стало финалистом российской литературной премии

«Моя история во многом опирается на башкирские легенды, — рассказывает Асия Арсланова. — Одну из них жители региона хорошо знают по детской считалке “Мы ли были, мы ли, мы ли, девушек двенадцать были, в поле собираться стали, в погреб влезли, масла взяли, а к рассвету все пропали”. Много в “Ауле” и отсылок к истории и литературе республики. Большое спасибо премии “Книгуру” за внимание к моему тексту. В 2023 году роман опубликует московское издательство “Волчок”. Изображения для книги с большим вниманием к башкирской культуре готовит художница Анастасия Николаева».