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Фэнтези на основе башкирских легенд стало финалистом российской литературной премии

Сегодня, 16:04
Роман уфимского автора Асии Арслановой «Аул» вошел в короткий список конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру». На награждении экспертное жюри отметило его как мощный и интересный дебют.

«Честно сказать, я не ожидала таких жарких батальных сцен во время обсуждений, — говорит эксперт, критик и редактор Алена Васнецова. — Но все же мы, оставив субъективность, выбрали лучших, и в финале, наряду с ожидаемыми известными именами, заслуженно прозвучали новые. А лично для меня главным событием сезона и большой радостью стал сильный и яркий текст Асии Арслановой».

Действие романа «Аул» происходит в конце XIX века. Мальчик из русской деревни едет со своим отцом в край башкирцев в поисках плодородной земли. После несчастья в дороге он попадет в крохотный аул, где разворачивается своя страшная сказка. Девушки после посиделок-ауллак засыпают вечным сном, нечисть из чащи выходит на охоту, а дочь пастуха оборачивается в лесовичку-шурале.         

«Моя история во многом опирается на башкирские легенды, — рассказывает Асия Арсланова. — Одну из них жители региона хорошо знают по детской считалке “Мы ли были, мы ли, мы ли, девушек двенадцать были, в поле собираться стали, в погреб влезли, масла взяли, а к рассвету все пропали”. Много в “Ауле” и отсылок к истории и литературе республики. Большое спасибо премии “Книгуру” за внимание к моему тексту. В 2023 году роман опубликует московское издательство “Волчок”. Изображения для книги с большим вниманием к башкирской культуре готовит художница Анастасия Николаева».

Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру» — крупнейший в России. Учрежден Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центром поддержки отечественной словесности. В 2022 году на рассмотрение экспертного совета поступило 642 текста от 431 автора из 18 стран.

#Элина Сайфранова
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