“Единая Россия” вместе с Минтруда разработала новую редакцию закона о занятости

“Важная норма, что мы даем право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания гражданина. Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели. Они смогут получать максимальный размер пособия по безработице”, - рассказал координатор направления “Хорошая работа - достаток в доме” народной программы “Единой России”, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.