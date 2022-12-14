mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

“Единая Россия” вместе с Минтруда разработала новую редакцию закона о занятости

Сегодня, 06:23
Фото: er.ru
Законопроект о занятости, направленный на снижение безработицы, разработали “Единая Россия” и Минтруд. Новый документ дает доступ к услугам в сфере занятости новым категориям граждан, а именно тем, кто трудоустроен, но находится в поиске новой работы или находится под риском увольнения.

Отмечается, что председатель “Единой России” Дмитрий Медведев провел обсуждение документа с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов, пишет rostovgazeta.ru.

По его мнению, в новом законе должно появиться как само понятие занятости, так и понятие платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ. Кроме того, он предложил разработать гарантии трудовых прав для жителей новых российских территорий и мобилизованных граждан.

“Важная норма, что мы даем право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания гражданина. Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели. Они смогут получать максимальный размер пособия по безработице”, - рассказал координатор направления “Хорошая работа - достаток в доме” народной программы “Единой России”, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев. 

Отдельно Андрей Исаев отметил предложения, касающиеся регулирования деятельности самозанятых, а также о платформенной занятости. По его словам, оба эти направления будут вынесены в отдельные законопроекты.

Дмитрий Медведев, Минтруд, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей также поддержали введение законов-спутников. 

Как информирует сайт ER.RU, в закон о занятости могут войти положения о мерах поддержки тех работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и о поддержке таких семей. 

Подводя итоги, Дмитрий Медведев акцентировал, что законопроект можно готовить к рассмотрению.

Подпишитесь
В Уфе школьников посреди учебного года хотят перевести во вторую смену
Сегодня, 05:21
Скорая приедет, когда вы уже умрете: что жители Башкирии говорят о медицине в регионе
Вчера, 12:24
Жителей Уфы возмутили странные украшения на новогодней елке в новом парке
Вчера, 09:09
Жители Башкирии выступили против строительства снегоплавильной установки
Сегодня, 05:24
Глава Башкирии Радий Хабиров выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию 15 декабря
Сегодня, 05:07
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
12 декабря 04:38