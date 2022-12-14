“Единая Россия” вместе с Минтруда разработала новую редакцию закона о занятости

Отмечается, что председатель “Единой России” Дмитрий Медведев провел обсуждение документа с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов, пишет rostovgazeta.ru.
По его мнению, в новом законе должно появиться как само понятие занятости, так и понятие платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ. Кроме того, он предложил разработать гарантии трудовых прав для жителей новых российских территорий и мобилизованных граждан.
“Важная норма, что мы даем право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания гражданина. Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели. Они смогут получать максимальный размер пособия по безработице”, - рассказал координатор направления “Хорошая работа - достаток в доме” народной программы “Единой России”, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.
Отдельно Андрей Исаев отметил предложения, касающиеся регулирования деятельности самозанятых, а также о платформенной занятости. По его словам, оба эти направления будут вынесены в отдельные законопроекты.
Дмитрий Медведев, Минтруд, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей также поддержали введение законов-спутников.
Как информирует сайт ER.RU, в закон о занятости могут войти положения о мерах поддержки тех работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и о поддержке таких семей.
Подводя итоги, Дмитрий Медведев акцентировал, что законопроект можно готовить к рассмотрению.