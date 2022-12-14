«Блиновская из Уфы» удивилась отсутствию денег и нянь в семьях с детьми

Популярный блогер из Башкирии Гузель Шарафутдинова, широко известная по образу «татарки в Сочи», который она использовала в юмористических видеороликах в соцсетях, удивилась тому, что семьи с детьми могут испытывать проблемы с деньгами.
— А еще многие у кого есть дети — сидят без денег и работы. Или работают, но очень мало зарабатывают. Или никто не помогает с ребенком, а няню позволить не могут — написала женщина в сториз в запрещенной и экстремистской на территории РФ соцсети Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).
Шарафутдинова призналась, что наличие финансовых проблем в семьях с детьми здорово ее удивило.
— Я немного удивлена была это слышать! потому что я полностью обеспечиваю семью и ребенка! Включая частный садик, няню, одежду хорошую еду, путешествия и развлечения. Беременная работала и как родила всегда работала! Все происходило на ваших глазах! — сообщила она.
Известно, что сама Гузель родилась в башкирском городе Агидель. Работала в модельном бизнесе с 16 до 22 лет. После карьеры модели в 23 года Шарафутдинова начала собственный бизнес и запустила авторский платный мастер-класс — «А может, дело не в мужчинах?».
Собственно и сейчас Шарафутдинова помимо традиционного бизнеса зарабатывает тренингами личностного роста, на бесплатных частях которых рекомендует женщинам «молчать» и «слушать мужчину», по телефону при этом с мужчинами, по ее мнению, нужно «говорить сексуальным голосом». Шарафутдинова также советует другим женщинам «выбросить несексуальное нижнее белье», а также побеседовать о сексе со своим или же при отсутствии своего с каким-нибудь мужчиной.