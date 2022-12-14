«Блиновская из Уфы» удивилась отсутствию денег и нянь в семьях с детьми

— А еще многие у кого есть дети — сидят без денег и работы. Или работают, но очень мало зарабатывают. Или никто не помогает с ребенком, а няню позволить не могут — написала женщина в сториз в запрещенной и экстремистской на территории РФ соцсети Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).