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Жителям района Уфы незаконно начислили почти 3 млн рублей коммунальных платежей

Сегодня, 04:56
Фото: 1MI

Управляющая компания в Уфе незаконно начислила 2,7 млн коммунальных платежей 200 МКД

Управляющая компания ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа» завышала взносы за содержание и ремонт.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии рассказала о восстановлении прав жителей 200 многоквартирных домов в Уфе. Надзорное ведомство в ходе проверки выяснило, что управляющая компания ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа» включило плату за диагностику газового оборудования в доме в графу «содержание и ремонт», однако приняла такое решение «управляшка» не спросив собственников. Произошло это «включение» в августе нынешнего года, однако сколько оно продолжалось не сообщается.

Такое «самоуправство» управляющей компании в прокуратуре Советского района сочли незаконным и внесли представление руководству УК. Виновное в начислениях лицо в компании привлекли к дисциплинарной ответственности, а жителям дома произвесли перерасчет на сумму 2,7 млн рублей. 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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