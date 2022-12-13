Жителям района Уфы незаконно начислили почти 3 млн рублей коммунальных платежей

Пресс-служба прокуратуры Башкирии рассказала о восстановлении прав жителей 200 многоквартирных домов в Уфе. Надзорное ведомство в ходе проверки выяснило, что управляющая компания ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа» включило плату за диагностику газового оборудования в доме в графу «содержание и ремонт», однако приняла такое решение «управляшка» не спросив собственников. Произошло это «включение» в августе нынешнего года, однако сколько оно продолжалось не сообщается.