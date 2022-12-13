Жителей Уфы возмутили странные украшения на новогодней елке в новом парке

— Я всё лето ужх-шникам и администрации в «Башкирских двориках» плешь проедала про единый стиль, цветовую гамму, концепцию, цельность пространства. Смотрят на меня как на полоумную и продолжают своё разноцветное шлёпать. Там кони огненные, у нас спокойненькое, чтоб не раздражало. Меня просили расписать будку в парке. Я задала кучу вопросов администрации парка: дайте цветовую гамму парка, стиль, чтобы она органично вписалась в пространство. Мне никто ничего не ответил, мол, дайте эскизы, а мы выберем. В итоге какое-то существо и мыльные пузыри, и ни туда, ни сюда, — написала она.