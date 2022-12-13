Жителей Уфы возмутили странные украшения на новогодней елке в новом парке

Активная подготовка к Новому году создала неожиданный прецедент в Демском районе Уфы. Новый парк за 200 миллионов рублей украсила традиционная живая елка, а вот украшения на ней жителям района показались несуразными. Речь идет о больших красных цветах из бумаги, из-за которых, по мнению жителей, елка стала напоминать цветущий кактус. Возмущение жителей выплеснулось буквально во всех соцсетях и разлетелось по районным чатам.
Баталии в комментариях продолжались на протяжении дня, но уже к вечеру ситуация с общественным порицанием елки, цветущей красными мятыми бутонами, пришла к логическому завершению, причем весьма неожиданному. В парк приехала спецмашина и сняла цветы, которые так не понравились демчанам.
Однако и после того, как цветы раздора с елки убрали, мнение о ней у жителей района осталось не лучшее.
— Колхоз, он и в Африке колхоз. Стыдоба и позорище. Это самая стремная ёлка среди всех ранее устанавливаемых. Наверное, ни в одном районе нет такого ужаса. Вот ведь как не стыдно, прям слов нет. Сняли цветы, а что зелёные лепестки? Кому оставили? От цветов отвалились? И что за птицы? Кто автор всей этой безвкусицы??? — выразила свое негодование пользовательница Маргарита.
— Игрушки словно из ведра на ёлку высыпали. Ладно хоть «цветы», похожие на шкурки от помидоров, убрали. Но все равно впечатление, что ёлку коты роняли раз 10 и ещё ею в футбол поиграли. Хм… А ведь год кота… Может это символизм, а мы не поняли? — рассуждает Дарья.
Однако то, что жителей района услышали, люди восприняли позитивно, а администратору популярного сообщества «Демчане» Илье Родионову жители даже писали благодарности за то, что «критику в коем веке приняли всерьез и поснимали гербарий».
— Даже люди в возрасте, кому за 65, были просто в шоке, мы сегодня на работе полдня слушали возмущения от народа про елку, за столько лет первый раз, видимо, Дема бунтовала, но не зря, — написала Людмила Стретенская.
Еще одна пользовательница Мария Шубина в контексте истории с елкой вспомнила и том, как она взаимодействовала с администрацией района минувшим летом, когда шла реконструкция парка и напротив него обустраивался «Башкирский дворик».
— Я всё лето ужх-шникам и администрации в «Башкирских двориках» плешь проедала про единый стиль, цветовую гамму, концепцию, цельность пространства. Смотрят на меня как на полоумную и продолжают своё разноцветное шлёпать. Там кони огненные, у нас спокойненькое, чтоб не раздражало. Меня просили расписать будку в парке. Я задала кучу вопросов администрации парка: дайте цветовую гамму парка, стиль, чтобы она органично вписалась в пространство. Мне никто ничего не ответил, мол, дайте эскизы, а мы выберем. В итоге какое-то существо и мыльные пузыри, и ни туда, ни сюда, — написала она.