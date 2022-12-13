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Виртуальная встреча G7 пройдет в понедельник 12 декабря

Сегодня, 07:54
Офис канадского премьера Джастина Трюдо опубликовал его расписание. В документе говорится об онлайн-встрече представителей G7, назначенной на 18:00 по московскому времени.

Как сообщает газета “Известия”, прессу на данное мероприятие приглашать не будут. Инициировал встречу канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним, государства-члены G7 проводили собрание в июне текущего года. Тогда темой встречи были антироссийские санкции и поставка вооружений на Украину и другая помощь киевскому режиму. 

Тогда лидеры G7 предложили расширение санкций, направленных на ограничение доступа Российской Федерации к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, особенно к тем, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор.

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