Виртуальная встреча G7 пройдет в понедельник 12 декабря

Как сообщает газета “Известия”, прессу на данное мероприятие приглашать не будут. Инициировал встречу канцлер Германии Олаф Шольц.
Напомним, государства-члены G7 проводили собрание в июне текущего года. Тогда темой встречи были антироссийские санкции и поставка вооружений на Украину и другая помощь киевскому режиму.
Тогда лидеры G7 предложили расширение санкций, направленных на ограничение доступа Российской Федерации к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, особенно к тем, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор.