Важное решение в отношении участников СВО примут в Башкирии до 1 марта

Участники СВО из Башкирии смогут получить образовательные сертификаты на сумму 50 тысяч рублей. По данному сертификату они смогут получить образование по одной из 6000 специальностей, представленных в одном из 200 учебных заведений, включенных в соответствующий реестр. Соответствующий проект регионального Минтруда был рассмотрен сегодня в ходе заседания регионального правительства.
Как отметила глава ведомства Ленара Иванова, данным сертификатом может воспользоваться любой житель республики, для них его сумма составляет 20 тысяч рублей. Для участников СВО планируется увеличить номинал сертификата до 50 тысяч рублей.
Сообщается, что для реализации данного постановления потребуется увеличить финансирование программы в четыре раза — с 4 до 16 миллионов рублей. Так, с учетом изменений запланирована выдача 200 образовательных сертификатов для участников СВО (по 50 тысяч рублей каждая) и 500 образовательных сертификатов для иных категорий граждан (по 20 тысяч рублей), ранее же планировалось выдать 400 образовательных сертификатов.
Для подачи заявки на получение сертификата гражданам необходимо обратиться в центры занятости населения либо подать её через региональный портал Госуслуг. Отмечается, что огласно новому постановлению, возмещение расходов за образовательные услуги организации будут получать в форме субсидий. Напомним, ранее расходы возмещались гражданину напрямую.
«На недавно состоявшемся президиуме совета законодателей обсуждались вопросы обеспечения прав мобилизованных граждан. В очередной раз был сделан акцент на то, что мобилизованные граждане получат приоритетное право участвовать в программах переобучения. Считаю, что нам необходимо предоставить возможность обучения по образовательным сертификатам также членам семей участников специальной военной операции, причем в приоритетном порядке. Прошу министерство семьи, труда и социальной защиты населения в срок до 1 марта провести актуализацию принятого сегодня постановления», — прокомментировал инициативу премьер-министр республики Андрей Назаров.
Отметим, ранее стало известно, что дети участников СВО смогут на бесплатной основе получить образование в сузах. Подать заявку на получение специальности в колледжах и техникумах они смогут до 31 декабря года официального завершения спецоперации. Наряду с этим для участников СВО и их родственников в регионе предусмотрены и другие меры поддержки. Подробнее о них Mkset рассказывал здесь.