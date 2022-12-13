Важное решение в отношении участников СВО примут в Башкирии до 1 марта

Отметим, ранее стало известно, что дети участников СВО смогут на бесплатной основе получить образование в сузах. Подать заявку на получение специальности в колледжах и техникумах они смогут до 31 декабря года официального завершения спецоперации. Наряду с этим для участников СВО и их родственников в регионе предусмотрены и другие меры поддержки. Подробнее о них Mkset рассказывал здесь.