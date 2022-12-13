В Уфе задержан подозреваемый в развратных действиях с несовершеннолетней

В Уфе задержали безработного мужчину, подозреваемого в совершении развратных действиях в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сообщается, что мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, заметил, как девочка заходит в подъезд жилого дома и проследовал за ней. Мужчина вместе зашел с ней вместе в лифт, где совершил развратные с той развратные действия. Девочка отвернулась и убежала, когда открылись двери лифта. О случившемся она рассказала матери, которая впоследствии обратилась в полицию.
Подозреваемый был задержан. Им оказался 29-летний ранее судимый уроженец Челябинской области. Сообщается, что у мужчины нет работы и постоянного места жительства, в связи с чем тот разъезжает по разным регионам и обеспечивает себя за счет попрошайничества. Отмечается, что и после совершения преступления злоумышленник ушел просить деньги на обратный билет в Челябинскую область.
В настоящий момент подозреваемый признал свою вину в содеянном. Полиция продолжает оперативное сопровождение разбирательства. Также в связи с тем фактом, что мужчина переезжал из одного региона в другой, его проверят на причастность к аналогичным преступлениям на территории страны.
Напомним, ранее аналогичное преступление в Уфе совершил уроженец республики Бурятия. Мужчина зашел в лифт вместе с 11-летней девочкой, где начал приставать и трогать её.