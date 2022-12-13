В Уфе задержан подозреваемый в развратных действиях с несовершеннолетней

Подозреваемый был задержан. Им оказался 29-летний ранее судимый уроженец Челябинской области. Сообщается, что у мужчины нет работы и постоянного места жительства, в связи с чем тот разъезжает по разным регионам и обеспечивает себя за счет попрошайничества. Отмечается, что и после совершения преступления злоумышленник ушел просить деньги на обратный билет в Челябинскую область.