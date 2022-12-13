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Мэр Уфы раскрыл, какое число снегоуборочной техники власти арендуют

Сегодня, 06:24
Фото: 1MI

Власти Уфы арендуют пятую часть всей снегоуборочной техники в городе

Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Стало известно, что в общей сложности на устранение последствий снегопадов в Уфе готов 550-600 единиц коммунальной техники. Как уточнил мэр города Ратмир Мавлиев в интервью телеканалу «Россия 24», в этом году было приобретено 88 единиц техники и арендовано порядка 100 единиц.

Сити-менеджер указывает и на то, что был пересмотрен порядок уборки снега, которому следовали в предыдущие годы. Так, помимо закупки коммунальной техники, было принято решение строительство второго снегоплавильного завода, а также увеличить количество площадок для складирования снега. 

— Поэтому комплекс этих мероприятий однозначно даст положительный результат. Работа не одномоментная, мы будем продолжать ее и в следующем году и дальше, — заявил Ратмир Мавлиев.

Подчеркивается, что для Уфы оптимальное количество снегоплавильных станций - минимум 7, по одному в каждый район города. 

Мэр Уфы раскрыл когда в Уфе заработает второй снегоплавильный завод
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#Элина Сайфранова
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