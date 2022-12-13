Мэр Уфы раскрыл, какое число снегоуборочной техники власти арендуют

Стало известно, что в общей сложности на устранение последствий снегопадов в Уфе готов 550-600 единиц коммунальной техники. Как уточнил мэр города Ратмир Мавлиев в интервью телеканалу «Россия 24», в этом году было приобретено 88 единиц техники и арендовано порядка 100 единиц.