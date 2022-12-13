В Башкирии в пожаре едва не сгорела семья с восемью детьми

Вечером 12 декабря в селе Ассы Белорецкого района в пожаре едва не погибла семья из 10 человек, 8 из которых дети. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, загорелся бревенчатый пристрой к жилому дому.
Так, локализовать пожар спасателям удалось в 00:22, а полностью ликвидировать горение в 00:25 часов. Огнем были повреждены поток и стена, для дальнейшего проживания дом пригоден.
Отмечается, что в доме был установлен пожарный извещатель. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Напомним, что 18 ноября в Стерлитамакском районе произошел пожар в доме многодетной семьи, погибло 7 человек, в том числе 5 детей.
Уже 5 декабря в Уфе при пожаре в садовом доме погибла 7-летняя девочка.