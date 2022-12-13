В Башкирии с 11 по 20 декабря температура воздуха будет выше нормы

В Башкирии в период 11 по 20 декабря, по данным синоптиков Башгидрометцентра, среднесуточные значения будут выше нормы на 1-2 градуса.
В частности, с 13 по 15 декабря прогнозируется -10…-17 градусов и -20…-25 градусов по востоку в ночное время, а днем -5…-10 градусов, по востоку -15 градусов.
Кроме того, местами в Башкирии в ближайшие дни небольшой снег ожидается, а умеренный снег выпадет на севере республики 15 декабря.
Напомним, что на прошлой неделе Башкирию сковали морозы, температура воздуха опускалась ниже -30 градусов. По данным синоптиков, среднесуточные значения были ниже нормы на 7-11 градусов.