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В Башкирии с 11 по 20 декабря температура воздуха будет выше нормы

Сегодня, 03:35
Фото: 1MI
Превышение составит на 1-2 градуса, сообщают синоптики.

В Башкирии в период 11 по 20 декабря, по данным синоптиков Башгидрометцентра, среднесуточные значения будут выше нормы на 1-2 градуса.

В частности, с 13 по 15 декабря прогнозируется -10…-17 градусов и -20…-25 градусов по востоку в ночное время, а днем -5…-10 градусов, по востоку -15 градусов.   

Кроме того, местами в Башкирии в ближайшие дни небольшой снег ожидается, а умеренный снег выпадет на севере республики 15 декабря.

Напомним, что на прошлой неделе Башкирию сковали морозы, температура воздуха опускалась ниже -30 градусов. По данным синоптиков, среднесуточные значения были ниже нормы на 7-11 градусов.

#Элина Сайфранова
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