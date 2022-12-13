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Тело мужчины обнаружили в строящемся доме в центре Уфы

Сегодня, 15:07
Фото: Антон Губанов / 1MI
Мужчина упал в лифтовую шахту с высоты в несколько метров

В шахте лифта в Уфе обнаружили тело мужчины. Инцидент произошел в строящемся доме по адресу бульвар Ибрагимова 5/3. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть мужчины. По предварительным данным, погибший являлся сотрудником подрядной организации. Падение произошло с высоты третьего этажа.

Напомним, в мае 2022 года в коллекторе неподалеку от строящегося дома обнаружили тела трех мужчин, занимавшихся установкой дренажного насоса. Тела погибших обнаружил инженер ФРЖС во время обхода канализационной станции.

Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
#Азамат Нухов#Происшествия
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