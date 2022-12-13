mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Срок интеграции с единым регистром ОМС будет перенесен на 2 года

Сегодня, 19:57
Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли поправку в закон об обязательном медицинском страховании. Теперь территориальные фонды ОМС получили возможность 2 года использовать и региональный, и федеральный регистры застрахованных лиц для информационного обмена - до 1 января 2025 года.

После этого обмен данными сосредоточится в едином регистре застрахованных в ОМС.

Одновременно с цифровым полисом ОМС 1 декабря 2022 года ФОМС запустил в работу единый регистр застрахованных, который сегодня содержит около 145 млн записей. Об этом сообщил interfax.ru.

Предоставленное регионам время нужно для организации прямого обмена данными между клиниками, территориальными фондами ОМС и единым регистром без участия территориальных сегментов ГИС ОМС, так как пока эта техническая возможность есть не у всех. Новая система в будущем призвана повысить качество информационного обмена для учета и оплаты медпомощи по ОМС, а также для полноценного перехода на электронные полисы.

Как отметил председатель ФОМС Илья Баланин, переходный период эксплуатации региональных систем не влияет на работу единого регистра застрахованных лиц в целом. Бумажный или пластиковый полис, полученный ранее, будет действовать и не требует замены. Также страховыми медицинскими организациями с 1 декабря текущего года застрахованным лицам предоставляются полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц со штрихкодом.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов подтвердил, что застрахованным в ОМС не требуется в срочном порядке менять полисы старого образца. По его словам, страховщики консультируют застрахованных и дают разъяснения о новом порядке получения полиса в форме выписки из ЕРЗ.

Ранее стало известно, что застрахованные в системе ОМС и актуализировавшие информацию о документах, удостоверяющих личность, жители РФ с 1 декабря этого года имеют возможность получить цифровой полис ОМС. 

Подпишитесь
Скорая приедет, когда вы уже умрете: что жители Башкирии говорят о медицине в регионе
Сегодня, 12:24
Экс-депутат от Башкирии Инга Юмашева поздравила с днем Конституции горячим видео
Сегодня, 08:23
Жителей Уфы возмутили странные украшения на новогодней елке в новом парке
Сегодня, 09:09
Несколько школьных классов в Уфе отправили на карантин
Сегодня, 11:30
Советник Хабирова сделал громкие заявления после поездки в зону СВО
Сегодня, 06:23
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
Вчера, 04:38