Срок интеграции с единым регистром ОМС будет перенесен на 2 года

Предоставленное регионам время нужно для организации прямого обмена данными между клиниками, территориальными фондами ОМС и единым регистром без участия территориальных сегментов ГИС ОМС, так как пока эта техническая возможность есть не у всех. Новая система в будущем призвана повысить качество информационного обмена для учета и оплаты медпомощи по ОМС, а также для полноценного перехода на электронные полисы.