Срок интеграции с единым регистром ОМС будет перенесен на 2 года

После этого обмен данными сосредоточится в едином регистре застрахованных в ОМС.
Одновременно с цифровым полисом ОМС 1 декабря 2022 года ФОМС запустил в работу единый регистр застрахованных, который сегодня содержит около 145 млн записей. Об этом сообщил interfax.ru.
Предоставленное регионам время нужно для организации прямого обмена данными между клиниками, территориальными фондами ОМС и единым регистром без участия территориальных сегментов ГИС ОМС, так как пока эта техническая возможность есть не у всех. Новая система в будущем призвана повысить качество информационного обмена для учета и оплаты медпомощи по ОМС, а также для полноценного перехода на электронные полисы.
Как отметил председатель ФОМС Илья Баланин, переходный период эксплуатации региональных систем не влияет на работу единого регистра застрахованных лиц в целом. Бумажный или пластиковый полис, полученный ранее, будет действовать и не требует замены. Также страховыми медицинскими организациями с 1 декабря текущего года застрахованным лицам предоставляются полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц со штрихкодом.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов подтвердил, что застрахованным в ОМС не требуется в срочном порядке менять полисы старого образца. По его словам, страховщики консультируют застрахованных и дают разъяснения о новом порядке получения полиса в форме выписки из ЕРЗ.
Ранее стало известно, что застрахованные в системе ОМС и актуализировавшие информацию о документах, удостоверяющих личность, жители РФ с 1 декабря этого года имеют возможность получить цифровой полис ОМС.