Скорая приедет, когда вы уже умрете: что жители Башкирии говорят о медицине в регионе

Радий Хабиров раскритиковал главу башкирского минздрава Айрата Рахматуллина в понедельник, 21 ноября, когда было зарегистрировано 9 тысяч звонков-жалоб на невозможность записаться на прием к врачу. Глава республики назвал ситуацию «ненормальной» и поручил разобраться с вопросом.
На совещании в правительстве неделю назад министр здравоохранения Айрат Рахматуллин получил «второе предупреждение» от главы региона — из-за того, что количество жалоб на качество медицины в регионе в последнее время вновь увеличилось. Тогда Хабиров отметил, что ситуация с заболеваемостью действительно сложная, поскольку «болеют все», но вновь потребовал «остановить историю» с нарастающим недовольством.
В результате глава минздрава Башкирии решил увеличить часы работы в поликлиниках и продлил время, в которое можно вызвать врача, а также привлек для работы в амбулаторном звене более 600 ординаторов, чтобы закрыть кадровый дефицит. В свою очередь в центре управления регионом заявили, что число жалоб все-таки уменьшилось.
Между тем жители республики продолжают жаловаться на недоступность медицинской помощи в комментариях к постам главы региона в соцсети. В понедельник о проблеме заявила уфимка Аполлинария Н. Теперь уже она спрашивает у Радия Хабирова, нормально ли, что помощи приходится ждать долго.
«Сегодня ночью у моего восьмимесячного ребёнка поднялась температура 39,1. Ничем не могли сбить. Дочке становилось плохо. Я вызвала скорую. Знаете, сколько она ехала? 1 час 15 минут. Вы представляете себе это? К ребёнку восьми месяцев скорая ехала больше часа! Сказали, бригад не хватает. Вы считаете, это нормально?», — спрашивает она.
«Полиция приезжает, когда уже убили, а скорая, когда уже умерли», поделилась мнением уфимка. Она также напомнила о трагедии в Белорецке, когда на улице в центре города умер почувствовавший себя плохо 60-летний мужчина. Очевидцы в соцсетях рассказали, что у горожанина прихватило сердце, ему вызвали скорую, но медики зафиксировали смерть. По данным Минздрава, машина прибыла спустя 26 минут после вызова, тогда как прохожие утверждают, что ждали медиков более 40 минут. В настоящее время прокуратура и следком Башкирии проводят проверки по факту смерти мужчины. Следователи установят причину смерти и обстоятельства произошедшего, а также выяснят, своевременно ли «скорая» прибыла на место.
Жительница Демы Гульнур А. рассказала, что также не смогла дождаться «скорую», вызванную в воскресенье около 22 часов. У ее пятилетнего ребенка была температура выше 39 градусов.
«Три раза сбивала, не помогало. Ждала скорую, в 00:13 позвонила уточнить, актуальна ли заявка. Обещали ускорить вызов. В итоге не приехала скорая. Ждала всю ночь. Только на телефоне пропущенный вызов от демской скорой помощи в 4:20. Никто даже не приезжал, а в отчёте у них — не открыли дверь», — написала она.
Уфимка отмечает: она понимает, что вызовов много. «Но это же не отдалённая деревня, куда нет дороги, а столица региона», — удивляется мама заболевшего ребенка.
Вопросы к работе «скорой помощи» есть и у уфимки Оксаны Н. Она вызывала врачей на улицу Владивостокскую для ребенка с температурой 40 градусов. Спустя несколько часов медики не прибыли.
«И это в столице республики! Как можно такое допустить?!» — недоумевает она.
У некоторых жителей региона появились вопросы к способу решения проблемы с дефицитом узких специалистов. Так, Вадим Х. сообщил, что его «смущает логика Минздрава», который настаивает, чтобы пациенты записывались к узким специалистам через терапевта, а не напрямую. Это «в корне неверно» считает уфимец.
«Вот взять к примеру того же гастроэнтеролога — извините, а откуда терапевт может знать, какие именно анализы и обследования нужно пройти для гастроэнтеролога? Все анализы разные, каждый врач назначает свои анализы и обследования — эндокринолог свои, проктолог свои, и так далее. А получается тысячу раз сходи сдай анализы и тем самым схвати какой-нибудь вирус в поликлиниках, если взять нынешнюю ситуацию. В корне неверно ограничивать записи к узким специалистам через терапевта, и так сложно записаться, а ещё такие ограничения делать», — считает он.
С ним согласен и Анатолий Г.
«Спрашивается, зачем записываться к терапевту, если пациент стоит на учёте у узких специалистов? Да и терапевт не безразмерный. Приём должны вести смотровые врачи или фельдшера, отдельно с температурой и без. А анализировать Минздраву нужно объективно, а не субъективно, тогда и отказов в записи не будет. В СССР отказов не было!», — написал он.
Уфимец также подчеркнул, что отказ в медицинской помощи — это «юридическое и моральное преступление». Он считает, что нужно не делать замечания, а наказывать главврача в поликлинике. Если же проблемы есть во всех медорганизациях — наказывать руководство Минздрава.
Между тем самого главу республики, похоже, удовлетворило снизившееся число обращений жителям к властям по вопросам медицины. После доклада министра здравоохранения он сухо поручил «держать ситуацию на контроле». В настоящее время в районах республики должны провести встречи с населением по поводу доступности медпомощи для граждан, участие в которых примут и сотрудники контрольного управления администрации главы Башкирии. Возможно, после таких встреч последуют оргвыводы.