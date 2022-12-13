Скорая приедет, когда вы уже умрете: что жители Башкирии говорят о медицине в регионе

«Полиция приезжает, когда уже убили, а скорая, когда уже умерли», поделилась мнением уфимка. Она также напомнила о трагедии в Белорецке, когда на улице в центре города умер почувствовавший себя плохо 60-летний мужчина. Очевидцы в соцсетях рассказали, что у горожанина прихватило сердце, ему вызвали скорую, но медики зафиксировали смерть. По данным Минздрава, машина прибыла спустя 26 минут после вызова, тогда как прохожие утверждают, что ждали медиков более 40 минут. В настоящее время прокуратура и следком Башкирии проводят проверки по факту смерти мужчины. Следователи установят причину смерти и обстоятельства произошедшего, а также выяснят, своевременно ли «скорая» прибыла на место.