Проводы батальона пройдут в центре Уфы на следующей неделе

В следующий вторник, 20 декабря, в Уфе в период с 9:00 до 12:30 для проезда будут недоступны участок улицы Советской от Заки Валиди до Ленина, а также участок улицы Пушкина — от Цюрупы до Ленина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как сообщили в мэрии, в указанный период здесь пройдет отправка третьего добровольческого батальона имени Салавата Юлаева в зону проведения СВО. Отмечается, что введенные ограничения действуют для обеспечения безопасности участников мероприятия и дорожного движения.