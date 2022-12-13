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Проводы батальона пройдут в центре Уфы на следующей неделе

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI

Ряд улиц в Уфе перекроют из-за отправки добровольческого батальона в зону СВО

В связи с мероприятием перекроют несколько улиц

В следующий вторник, 20 декабря, в Уфе в период с 9:00 до 12:30 для проезда будут недоступны участок улицы Советской  от Заки Валиди до Ленина, а также участок улицы Пушкина — от Цюрупы до Ленина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщили в мэрии, в указанный период здесь пройдет отправка третьего добровольческого батальона имени Салавата Юлаева в зону проведения СВО. Отмечается, что введенные ограничения действуют для обеспечения безопасности участников мероприятия и дорожного движения.

Движение на данных участках будет ограничено на несколько часов
Фото: Администрация Уфы
#Азамат Нухов#Город
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