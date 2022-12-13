Проводы батальона пройдут в центре Уфы на следующей неделе

В следующий вторник, 20 декабря, в Уфе в период с 9:00 до 12:30 для проезда будут недоступны участок улицы Советской от Заки Валиди до Ленина, а также участок улицы Пушкина — от Цюрупы до Ленина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.