Прокуратура Башкирии установит виновных в опасных развлечениях детей

На записи видно, что несколько детей устроили «горку» из крыши подземного паркинга во дворе жилого дома по ул. Строителей в Стерлитамаке. При этом ребенок падал вместе с ватрушкой с высоты, превышающей его рост примерно в два раза. Видеозапись стала поводом для прокурорской проверки.