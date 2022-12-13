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Прокуратура Башкирии установит виновных в опасных развлечениях детей

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI

Прокуратура проверит родителей, чьи дети катались с крыши паркинга в Стерлитамаке

Поводом для этого стало видео, попавшее в соцсети.

На записи видно, что несколько детей устроили «горку» из крыши подземного паркинга во дворе жилого дома по ул. Строителей в Стерлитамаке. При этом ребенок падал вместе с ватрушкой с высоты, превышающей его рост примерно в два раза. Видеозапись стала поводом для прокурорской проверки.

«В настоящее время по требованию прокуратуры доступ к паркингу ограничен, „горка“ засыпана песком», — отметили в прокуратуре Башкирии.

Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины инцидента, даст оценку действиям собственника здания, ответственного за безопасную эксплуатацию объекта. Кроме этого прокуратура проверит, как родители этих детей исполняют свои обязанности по воспитанию. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

#Происшествия#2#Наталья Балыкова#Видео
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