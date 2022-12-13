Полеты высших чиновников Башкирии обошлись в 178 млн рублей

«ЮТэйр-Вертолетные услуги» оказывает услуги по организации перелетов на вертолетах и самолетах для официальных лиц регионов России. В числе контрагентов — Минтранс Башкирии. Ведомство ранее заказывало услуги по организации авиаперелетов на вертолете за 3 млн рублей. Стоимость летного часа составляла около 170 тыс. рублей. В условия контракта тогда включили обслуживание в залах официальных лиц и делегаций. Помимо этого компания заключала договоры на обслуживание авиаперелетов для официальных лиц Башкирии.