Полеты высших чиновников Башкирии обошлись в 178 млн рублей

Компания «ЮТэйр - Вертолетные услуги» взыскала с Фонда социальных целевых программ Башкирии долг в размере 161,4 млн рублей, проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 16,5 млн и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7,5 млн. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Тюменской области. Резолютивная часть вердикта суда опубликована в электронной картотеке дел.
Акцинерное общество заявило иск в суд в июне текущего года. Сумма исковых требований тогда составляла почти 198,8 млн рублей, следует из материалов дела.
Рассмотрение дела неоднократно откладывалось на более поздний срок по просьбе истца, заявлявшего, что стороны ведут переговоры для урегулирования спора мировым соглашением. Вероятно, оно так и не было заключено, поскольку на очередном заседании суд частично удовлетворил требования истца.
Согласно вынесенному решению, Фонд социальных целевых программ должен будет выплатить акционерному обществу «ЮТэйр - Вертолетные услуги» почти 178 млн рублей, а также с него взыскана госпошлина в размере 186,5 тыс. рублей. Решение пока не вступило в силу.
Как следует из данных системы «СПАРК», иск был подан в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору. В качестве третьего лица в разбирательстве участвовало ГКУ Транспортное управление Башкирии — вероятно договор касался перелетов высших чиновников. Сам же вертолет, как выяснил Mkset, за 430 млн рублей три года назад приобрело АО «Региональный фонд».
«ЮТэйр-Вертолетные услуги» оказывает услуги по организации перелетов на вертолетах и самолетах для официальных лиц регионов России. В числе контрагентов — Минтранс Башкирии. Ведомство ранее заказывало услуги по организации авиаперелетов на вертолете за 3 млн рублей. Стоимость летного часа составляла около 170 тыс. рублей. В условия контракта тогда включили обслуживание в залах официальных лиц и делегаций. Помимо этого компания заключала договоры на обслуживание авиаперелетов для официальных лиц Башкирии.
«ЮТэйр-Вертолетные услуги» также получало контракты на обслуживание правительства Хабаровского края, аппарата губернатора Югры, администрации губернатора Пермского края и управделами правительства Тюменской области.
Руководителем Фонда социальных целевых программ выступает Аскар Нугуманов. Организация сотрудничает с крупнейшими компаниями: ПАО АНК «Башнефть», ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «АК «Транснефть», ПАО «Сибур». Она занимается финансированием социальных некоммерческих проектов: строит и ремонтирует больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты, проводит благотворительные акции и другие важные республиканские мероприятия, говорится на сайте ФСЦП.
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