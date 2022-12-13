Несколько школьных классов в Уфе отправили на карантин

Ограничения вводятся в случае, если в классе по причине недомогания отсутствует свыше 20% учеников. Занятия в очном формате приостанавливаются на семь дней — время равное инкубационному периоду гриппа, после чего в зависимости от ситуации карантин может быть продлен.