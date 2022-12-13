Несколько школьных классов в Уфе отправили на карантин

Четыре класса отправились на карантин на фоне обострения ситуации с заболеваниями ОРВИ и гриппа в Орджонокидзевском районе Уфы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что карантин был введен в в одном классе гимназии № 82, одном классе лицее № 83 и в двух классах школы № 145. В мэрии отмечают, что решение о введении карантина в данном случае принимает администрация учебных заведений.
Ограничения вводятся в случае, если в классе по причине недомогания отсутствует свыше 20% учеников. Занятия в очном формате приостанавливаются на семь дней — время равное инкубационному периоду гриппа, после чего в зависимости от ситуации карантин может быть продлен.
Напомним, неделей ранее карантин в Башкирии ввели в 60 классах. Министр образования республики назвал количество заболевших учеников, при котором рекомендуется ввести карантинные ограничения.