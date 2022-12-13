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Несколько школьных классов в Уфе отправили на карантин

Сегодня, 11:30
Фото: Алена Глазкова / 1MI
Карантин ввели в классах школ Орджоникидзевского района Уфы

Четыре класса отправились на карантин на фоне обострения ситуации с заболеваниями ОРВИ и гриппа в Орджонокидзевском районе Уфы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что карантин был введен в в одном классе гимназии № 82, одном классе лицее № 83 и в двух классах школы № 145. В мэрии отмечают, что решение о введении карантина в данном случае принимает администрация учебных заведений.

Ограничения вводятся в случае, если в классе по причине недомогания отсутствует свыше 20% учеников. Занятия в очном формате приостанавливаются на семь дней —  время равное инкубационному периоду гриппа, после чего в зависимости от ситуации карантин может быть продлен.

Напомним, неделей ранее карантин в Башкирии ввели в 60 классах. Министр образования республики назвал количество заболевших учеников, при котором рекомендуется ввести карантинные ограничения.

Роспотребнадзор заявил, что эпидситуация с гриппом и ОРВИ в Башкирии напряженная
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#Азамат Нухов
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