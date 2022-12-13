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Минцифры РФ: В социальных сетях запустили свыше 130 тыс госпабликов

Сегодня, 10:56
Фото: pxhere.com
В Минцифры РФ состоялось совещание, в рамках которого обсудили промежуточные результаты реализации закона о государственных пабликах, действие которого началось с первого декабря текущего года.

Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что в этом году было создано больше 130 тысяч страниц государственных учреждений, а также учрежден порядок работы госорганов в социальных сетях. По сообщению издания newsnn.ru, в следующем году Минцифры будет уделять повышенное внимание качеству ведения госпабликов и мотивации администраторов сообществ. Об этом рассказал Максут Шадаев. 

Отмечается, что совещание проводилось совместно с АНО «Диалог Регионы», компанией VK и руководством регионов Российской Федерации. На нем также обсудили задачи по развитию инфраструктуры госкоммуникаций на следующий год.  

В Минцифры составили топ регионов России по исполнению закона. В рейтинг вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Площадки для ведения государственных пабликов были ранее определены российским правительством. Основной стала площадка «ВКонтакте», аудитория которой составляет около ста миллионов пользователей в месяц. По словам генерального директора ВК Владимира Кириенко, наиболее популярными инструментами являются  истории, статьи, короткие видео и прямые трансляции. В том числе востребованных среди пользователей являются прямые эфиры глав регионов — они набирают сотни тысяч просмотров. Также в ВК запустили образовательные курсы для администраторов государственных пабликов, которые проводятся бесплатно для развития разных форматов и повышения качества контента. Курсы проводит команда социальной сети «ВКонтакте».

ЦУР и подразделения АНО «Диалог Регионы» являются ответственными за исполнение закона на региональном уровне. В текущем году провели свыше трех тысяч образовательных мероприятий для администраторов сообществ как в очном, так и в удаленном форматах.

По словам главы АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, в октябре организация провела исследование, по результатам которого 51 процент пользователей социальных сетей читают паблики государственных органов и учреждений. Он отметил, что государственные паблики являются базовой инфраструктурой власти для работы в сети. Целью следующего года является повышение качества контента.

«С осени текущего  года мы запустили на базе ЦУР вместе с регионами комплексную систему очного обучения и мотивации действующих администраторов государственных пабликов», — сказал Табак.

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