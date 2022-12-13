Минцифры РФ: В социальных сетях запустили свыше 130 тыс госпабликов

Площадки для ведения государственных пабликов были ранее определены российским правительством. Основной стала площадка «ВКонтакте», аудитория которой составляет около ста миллионов пользователей в месяц. По словам генерального директора ВК Владимира Кириенко, наиболее популярными инструментами являются истории, статьи, короткие видео и прямые трансляции. В том числе востребованных среди пользователей являются прямые эфиры глав регионов — они набирают сотни тысяч просмотров. Также в ВК запустили образовательные курсы для администраторов государственных пабликов, которые проводятся бесплатно для развития разных форматов и повышения качества контента. Курсы проводит команда социальной сети «ВКонтакте».