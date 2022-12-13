Мэр Уфы раскрыл когда в Уфе заработает второй снегоплавильный завод

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев высказался об одной из болезненных для столицы тем в интервью на телеканале «Россия 24. Башкортостан». Речь шла о уборке снега и о том, как город пересмотрел порядок его уборки. Ратмир Мавлиев рассказал о том, что уже разработан принципиально новый комплексный план мероприятий, а также существенно, на 88 единиц, расширен парк коммунальной техники, а также увеличено и количество площадок, где убранный снег можно хранить.