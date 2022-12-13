Ледовую переправу через реку Белую открыли в Бирском районе Башкирии

Сообщается, что допустимая пропускная способность двухполосной переправы составляет до трёх тонн. Её длина составляет 438 метров, а ширина — 20 метров. В ведомстве отмечают, что общее руководство по содержанию, обустройству и обследованию ледовой переправы возложено на ООО «Речной порт «Бирск».