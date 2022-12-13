Ледовую переправу через реку Белую открыли в Бирском районе Башкирии

Начиная с сегодняшнего дня в Бирском районе республики начинает открытая ледовая переправа через реку Белая. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что допустимая пропускная способность двухполосной переправы составляет до трёх тонн. Её длина составляет 438 метров, а ширина — 20 метров. В ведомстве отмечают, что общее руководство по содержанию, обустройству и обследованию ледовой переправы возложено на ООО «Речной порт «Бирск».
Ледовая переправа в Бирском районе стала второй по счету в Башкирии в этом году. Неделей ранее ледовую переправу длиной в 300 метров открыли в Караидельском районе республики.