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Ледовую переправу через реку Белую открыли в Бирском районе Башкирии

Сегодня, 13:23
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
Она стала второй по счету открытой ледовой переправой в республике в этом году

Начиная с сегодняшнего дня в Бирском районе республики начинает открытая ледовая переправа через реку Белая. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что допустимая пропускная способность двухполосной переправы составляет до трёх тонн. Её длина составляет 438 метров, а ширина — 20 метров. В ведомстве отмечают, что общее  руководство по содержанию, обустройству и обследованию ледовой переправы возложено на ООО «Речной порт «Бирск».

Ледовая переправа в Бирском районе стала второй по счету в Башкирии в этом году. Неделей ранее ледовую переправу длиной в 300 метров открыли в Караидельском районе республики.  

 

 

В ведомстве гражданам республики напомнили о соблюдении правил при проезде по ледовой переправе
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
#Азамат Нухов
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