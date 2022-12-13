Горячее видео от экс-депутата, нетрадиционные украшения и карантин в школах Башкирии

Экс-депутат Госдумы и общественная деятельница Инга Юмашева необычным способом поздравила своих подписчиков в соцсетях с Днем Конституции. Сторонница традиционных ценностей опубликовала поздравление с видеоотрывком из российского сериала. На кадрах видео, на кадрах видео полуобнаженные муж и жена лежат в постели, далее девушка предлагает своему супругу «попробовать нечто новенькое». Тут в кадре неожиданно появляются наручники, а девушка поясняет, что они действительно будут делать что-то новенькое, а именно малыша. Затем та достает Конституцию РФ и заявляет прикованному наручниками мужу, что в главном документе страны сказано, что «предназначение семьи это рождение и воспитание детей».