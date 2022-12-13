Горячее видео от экс-депутата, нетрадиционные украшения и карантин в школах Башкирии

Жители Демского района Уфы раскритиковали убранство елки, установленную ранее на одной из площадей. В частности внимание граждан привлекли необычного вида цветы, которыми в этом году украсили символ праздника. По их мнению, из-за этих украшений елка стала напоминать нечто сродни цветущему кактусу. Самые неоднозначные реакции пользователей на нетрадиционные украшения собрали здесь.
В трех школах Уфы введен частичный карантин на фоне обострения ситуации с заболеваемостью ОРВИ. На карантин отправились ученики четырех классов из разных общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района. Отметим, что неделей ранее карантин ввели в 60 классах.
В Уфе задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. В полицию обратилась мать девочки. По её словам, за её дочерью в подъезд, а позднее в лифт проследовал неизвестный мужчина. Оказавшись наедине с девочкой и осуществил свой злой умысел. Злоумышленника удалось задержать — им оказался 29-летний ранее судимый уроженец Челябинской области.
Жители республики жалуются на трудности при записи к врачу. Как сообщил глава республики Радий Хабиров двумя неделями ранее, суммарно было зарегистрировано порядка девяти тысяч жалоб со стороны граждан. В Минздраве республики отреагировали на критику, увеличив штат и продлив время работы колл-центров для записи к специалистам. Однако граждане продолжают делиться своим недовольством по данной ситуации. О наиболее распространенных жалобах Mkset рассказывал здесь.
Экс-депутат Госдумы и общественная деятельница Инга Юмашева необычным способом поздравила своих подписчиков в соцсетях с Днем Конституции. Сторонница традиционных ценностей опубликовала поздравление с видеоотрывком из российского сериала. На кадрах видео, на кадрах видео полуобнаженные муж и жена лежат в постели, далее девушка предлагает своему супругу «попробовать нечто новенькое». Тут в кадре неожиданно появляются наручники, а девушка поясняет, что они действительно будут делать что-то новенькое, а именно малыша. Затем та достает Конституцию РФ и заявляет прикованному наручниками мужу, что в главном документе страны сказано, что «предназначение семьи это рождение и воспитание детей».