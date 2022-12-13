Гендиректор РЭО Буцаев рассказал о присвоении текстилю новых кодов отходов

Как сообщает gorod55.ru, предложенная РЭО инициатива будет воплощаться в рамках программы реализации экономики замкнутого цикла в стране.
Генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” отметил, что пока работа по сбору текстильных отходов и бывшего в употреблении текстиля крайне слабо контролируется, хотя такую категорию мусора можно рассматривать как отходы от использования товаров, на которые должна распространяться расширенная ответственность производителя (РОП). Задача по сортировке и утилизации текстильных отходов до последнего времени была также невыполнима по причине отсутствия соответствующих кодов в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). При этом в каталоге был похожий пункт “Текстиль и текстильные изделия, утратившие потребительские свойства”, однако он по большей части распространялся на отходы одежды для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон, незагрязненных. В группу не получится включить одежду и текстильные принадлежности, которые утилизирует население. От лица РЭО Буцаев предлагает ввести новые коды, которые будут обозначать отходы, поступающие от рядовых потребителей. Глава компании подчеркивает, что такие недоработки ФККО в ряде случаев препятствуют полноценной реализации РОП, в рамках которой важно четко придерживаться соответствия между наименованиями товаров, подлежащих утилизации отходов и выпускаемой продукции.
Глава ППК “РЭО” рассказал, что в России каждый год образуется порядка двух миллионов тонн текстильных отходов, на каждого горожанина приходится 15-17 кг выброшенного текстиля. Однако переработка текстильных отходов в стране практически не производится – она достигает только 1% от образующегося объема. Ранее Министерство природных ресурсов и экологии РФ направило РЭО поручение о подготовке конвертера кодов Общероссийского классификатора продукции и ФККО, когда товар переквалифицируется в отход и далее идет на утилизацию. По такой схеме ведется переход из ОКПД в ФККО, а затем снова в товар под маркировкой ОКПД.
Реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стартовала в стране почти четыре года назад. Данная инициатива направлена на переход к более цивилизованной системе обращения с отходами, что, в свою очередь, должно минимизировать количество незаконных свалок и снизить долю вывозимых на полигоны ТКО. До 2030 года в регионах должны быть возведены или модернизированы 868 производственных мощностей отрасли обращения с отходами. Предполагается, что обработке и сортировке будет подвергаться 100% бытовых отходов, а объем отходов, направляемых на полигоны, снизится в два раза. К маю этого года доля отходов, передаваемых на обработку (сортировку), достигла 48,1%, при этом на утилизацию направляли 11,4% мусора.