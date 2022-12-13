Гендиректор РЭО Буцаев рассказал о присвоении текстилю новых кодов отходов

Генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” отметил, что пока работа по сбору текстильных отходов и бывшего в употреблении текстиля крайне слабо контролируется, хотя такую категорию мусора можно рассматривать как отходы от использования товаров, на которые должна распространяться расширенная ответственность производителя (РОП). Задача по сортировке и утилизации текстильных отходов до последнего времени была также невыполнима по причине отсутствия соответствующих кодов в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). При этом в каталоге был похожий пункт “Текстиль и текстильные изделия, утратившие потребительские свойства”, однако он по большей части распространялся на отходы одежды для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон, незагрязненных. В группу не получится включить одежду и текстильные принадлежности, которые утилизирует население. От лица РЭО Буцаев предлагает ввести новые коды, которые будут обозначать отходы, поступающие от рядовых потребителей. Глава компании подчеркивает, что такие недоработки ФККО в ряде случаев препятствуют полноценной реализации РОП, в рамках которой важно четко придерживаться соответствия между наименованиями товаров, подлежащих утилизации отходов и выпускаемой продукции.