Эксперты дали оценку введению цифрового полиса ОМС

Тем, кто застрахован в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы получить цифровой полис, нужно попасть в регистр застрахованных лиц и выбрать страховую медицинскую организацию. После того как цифровой полис будет оформлен, в наличии его бумажного варианта при посещении медучреждения нет необходимости. При этом, по словам председателя ФОМС Ильи Баланина, те полисы ОМС, что ранее были оформлены в бумажном варианте, по-прежнему действительны, менять их не нужно.