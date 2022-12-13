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Эксперты дали оценку введению цифрового полиса ОМС

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI
С 1 декабря жители России могут перейти на цифровой полис ОМС. По мнению экспертов, это шаг вперед. Теперь желающим получить бесплатную медицинскую помощь при обращении в медучреждение достаточно будет показать паспорт. При этом прозрачнее и эффективнее станет и система здравоохранения.

Как сообщает newizv.ru. со ссылкой на профессора, доктора экономических наук, кандидата медицинских наук, главу АО «Мосэкспертиза» Владимира Гришина, сегодня большинство стран мира стремится использовать цифровые технологии. Кроме того, обладателями полисов являются все россияне. Но если прежде в медучреждении необходимо было предъявлять бумажный вариант полиса, то сегодня достаточно паспорта. Причем это касается и частных медицинских клиник.

Тем, кто застрахован в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы получить цифровой полис, нужно попасть в регистр застрахованных лиц и выбрать страховую медицинскую организацию. После того как цифровой полис будет оформлен, в наличии его бумажного варианта при посещении медучреждения нет необходимости. При этом, по словам председателя ФОМС Ильи Баланина, те полисы ОМС, что ранее были оформлены в бумажном варианте, по-прежнему действительны, менять их не нужно.

По словам научного руководителя сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольги Шупло, появление цифрового полиса поможет быстрее заполнять документы, при этом сокращается вероятность ошибок, а обмениваться информацией будет проще.

Все изменения связаны с внесением информации о пациентах, которые получают помощь на региональном и федеральном уровнях, в единый реестр данных. За счет этого оптимизируется бюджет, прозрачнее и эффективнее становится система здравоохранения.

Номеру цифрового полиса будут соответствовать персональные данные не только россиян, но и всех, кто обладает правом на полис ОМС на территории страны. Эту информацию получат все медицинские учреждения, работающие в системе ОМС.

Данные о новорожденных гражданах РФ станут в автоматическом режиме вноситься в регистр застрахованных лиц. В качестве документа, необходимого для этого, будет выступать свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС. Тех, кто получил гражданство, тоже внесут в регистр автоматически на основании сведений, которые будут получены из органов внутренних дел. Всем остальным гражданам, желающим получить цифровой полис, нужно одновременно подать два заявления. Одно касается включения в регистр и получения нового полиса ОМС. В другом человек должен указать, какую страховую медицинскую организацию он выбирает.

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