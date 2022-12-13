Экс-депутат от Башкирии Инга Юмашева поздравила с днем Конституции горячим видео

Политик, журналист, председатель «Союза православных женщин» и экс-депутат Госдумы РФ Инга Юмашева выложила неожиданное поздравление с прошедшим днем конституции. К короткому поздравлению женщина приложила видео, на нем фрагмент одного из российских сериалов, причем сцена — постельная.
Женщина прельщает своего мужа чем-то новеньким на территории семейного ложа и пристегивает его к кровати наручниками, однако затем поясняет, что они действительно будут делать что-то новенькое, а именно малыша. Затем дама достает Конституцию РФ и ссылается на то, что в главном документе страны сказано, что «предназначение семьи это рождение и воспитание детей».
Напомним, Инга Юмашева является рьяной сторонницей традиционных семейных ценностей российского общества, а также выступает против закона о домашнем насилии, объясняя это тем, что «агрессивно лоббируемый в нашей стране западный закон о семейно-бытовом насилии почему-то приравнивает семью к источнику насилия, что совершенно неприемлемо, поэтому мы считаем, что такие проблемы нужно решать в иной плоскости, не уничтожая семью, как основу государства, а всецело возрождая и сохраняя традиционные семейные ценности».