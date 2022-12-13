mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Экс-депутат от Башкирии Инга Юмашева поздравила с днем Конституции горячим видео

Сегодня, 08:23
Фото: vk.com/Инга Юмашева

Экс-депутат от Башкирии Юмашева поздравила с днем Конституции видео из семейного ложа

Сторонница традиционных ценностей и противница закона о домашнем насилии удивила аудиторию.

Политик, журналист, председатель «Союза православных женщин» и экс-депутат Госдумы РФ Инга Юмашева выложила неожиданное поздравление с прошедшим днем конституции. К короткому поздравлению женщина приложила видео, на нем фрагмент одного из российских сериалов, причем сцена — постельная.

 

Женщина прельщает своего мужа чем-то новеньким на территории семейного ложа и пристегивает его к кровати наручниками, однако затем поясняет, что они действительно будут делать что-то новенькое, а именно малыша. Затем дама достает Конституцию РФ и ссылается на то, что в главном документе страны сказано, что «предназначение семьи это рождение и воспитание детей».

Напомним, Инга Юмашева является рьяной сторонницей традиционных семейных ценностей российского общества, а также выступает против закона о домашнем насилии, объясняя это тем, что «агрессивно лоббируемый в нашей стране западный закон о семейно-бытовом насилии почему-то приравнивает семью к источнику насилия, что совершенно неприемлемо, поэтому мы считаем, что такие проблемы нужно решать в иной плоскости, не уничтожая семью, как основу государства, а всецело возрождая и сохраняя традиционные семейные ценности».

 

Экс-депутат ГД от Башкирии:закон о запрете пропаганды ЛГБТ коснется школьных учителей
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Жителей Уфы возмутили странные украшения на новогодней елке в новом парке
Сегодня, 09:09
Жителям района Уфы незаконно начислили почти 3 млн рублей коммунальных платежей
Сегодня, 04:56
Мэр Уфы раскрыл, какое число снегоуборочной техники власти арендуют
Сегодня, 06:24
Советник Хабирова сделал громкие заявления после поездки в зону СВО
Сегодня, 06:23
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
Вчера, 04:38