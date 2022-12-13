Экс-депутат от Башкирии Инга Юмашева поздравила с днем Конституции горячим видео

Женщина прельщает своего мужа чем-то новеньким на территории семейного ложа и пристегивает его к кровати наручниками, однако затем поясняет, что они действительно будут делать что-то новенькое, а именно малыша. Затем дама достает Конституцию РФ и ссылается на то, что в главном документе страны сказано, что «предназначение семьи это рождение и воспитание детей».