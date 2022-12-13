Экономист Кричевский: Денис Мантуров выступил против «партии импорта»

По его словам, ставка на собственное производство, сделанная главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, гораздо перспективнее параллельного импорта.
Экономист считает, что в стране сейчас действуют две силы: сторонники параллельного импорта и сторонники развития собственного производства, передает newizv.ru.
В числе первых, отметил Кричевский, чаще всего находится бизнес, который привык закупать товары за рубежом и зарабатывать на поставках. По его мнению, предприниматели не хотят менять стратегии, делая ставку на так называемый параллельный импорт.
“Есть мнение, что именно «партия импорта» пытается затормозить шаги Минпромторга по созданию новых производств”, - пишет Кричевский.
В последнее время правительство развивало большие промышленные кластеры: фармацевтический, автомобильный, авиационный. Все эти отрасли предполагают длинные технологические цепочки, включающие в себя закупку за границей большого количества комплектующих. После того, как западные предприятия прекратили поставки в Россию, многие производители вынуждены были фактически остановить работу.
Он отметил, что долгое время даже российская оборонка получала подшипники, электронику, чипы и другие комплектующие от российских поставщиков, которые на самом деле приобретали все это за границей. За счет разницы в цене и отсутствия инвестиционной составляющей это было крайне выгодно тем, кто имел устойчивые связи с промышленным госсектором.
Эксперт считает, что сейчас необходимо уйти от подобной зависимости от иностранных партнеров. Если до начала спецоперации такие способы обеспечения казались допустимыми, то сейчас, когда экономика страны встает на мобилизационные рельсы, это неприемлемо.
Однако заработавшие капитал на импорте и не привыкшие к практической работе предприниматели все еще сильны. Поэтому важно, что высокопоставленные чиновники в этом противостоянии заняли однозначную позицию, взяв курс на настоящий технологический суверенитет, подытожил экономист.