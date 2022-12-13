Экономист Кричевский: Денис Мантуров выступил против «партии импорта»

Он отметил, что долгое время даже российская оборонка получала подшипники, электронику, чипы и другие комплектующие от российских поставщиков, которые на самом деле приобретали все это за границей. За счет разницы в цене и отсутствия инвестиционной составляющей это было крайне выгодно тем, кто имел устойчивые связи с промышленным госсектором.