Депутат из Башкирии и член СПЧ при Хабирове Жуков назвал Россию «настоящей колонией»

В сообществе в социальных сетях «Информационный Благовещенск РБ» появился весьма нетривиальный комментарий от Сергея Жукова, депутата Совета Городского поселения город Благовещенск и члена Совета по правам человека при главе Башкирии Радии Хабирове. В своем рассуждении, скриншот которого приложим здесь Сергей Жуков называет Россию колонией и аргументирует свою точку зрения.
— Колония — это геополитическое образование, имеющее все формальные признаки независимого государства, но по факту являющееся территорией добычи полезных ископаемых для нужд метрополии. Разве это определение не подходит для России?
В Конституции РФ (статья 9, пункт 2) записано: «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и! иных формах собственности». Природные ресурсы РФ должны принадлежать исключительно народу — рассуждает депутат.
Также полагает он, что ЦБ (что значит эта аббревиатура в понимании Сергея Жукова неизвестно, но судя по всему речь идет о Центральном Банке) принадлежит ФРС (первая же расшифровка данной аббревиатуры Федеральная резервная система США) и «не подчиняется органам государственной власти».
Полагает Жуков и что международное право имеет главенствующую роль над Конституцией РФ.
— Мы чётко исполняем рекомендации МВФ, например, пенсионную реформу требовали произвести именно оттуда. В стране запрещена идеология. Мы самая настоящая колония — заявил депутат.