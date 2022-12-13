Депутат из Башкирии и член СПЧ при Хабирове Жуков назвал Россию «настоящей колонией»

Также полагает он, что ЦБ (что значит эта аббревиатура в понимании Сергея Жукова неизвестно, но судя по всему речь идет о Центральном Банке) принадлежит ФРС (первая же расшифровка данной аббревиатуры Федеральная резервная система США) и «не подчиняется органам государственной власти».