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Башкирия заняла 25 место в рейтинге благополучия регионов России

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI

Башкирия поднялась на 6 позиций в рейтинге благополучия регионов РФ и заняла 25 место

Благополучие вычисляли на основе средней зарплаты и минимальной стоимости жизни.

Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата посчитал уровень благополучия в регионах России по итогам третьего квартала 2022 года. Рассчитывали благополучие путем деления средней зарплаты на расчетную минимальную стоимость жизни. Индекс социального благополучия в регионе равен 2,67, этот показатель сформировался из средней заработной платы в размере 48,6 тысяч рублей и минимальной стоимости жизни размером в 18,2 тысячи рублей.

Из регионов Приволжского федерального округа Башкирию обошел лишь Татарстан с показателем 2,88. Остальные регионы-соседи оказались в данном рейтинге менее благополучными чем Башкирия.

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#Ирина Деревянчук#Экономика
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