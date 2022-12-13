Башкирия заняла 25 место в рейтинге благополучия регионов России

Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата посчитал уровень благополучия в регионах России по итогам третьего квартала 2022 года. Рассчитывали благополучие путем деления средней зарплаты на расчетную минимальную стоимость жизни. Индекс социального благополучия в регионе равен 2,67, этот показатель сформировался из средней заработной платы в размере 48,6 тысяч рублей и минимальной стоимости жизни размером в 18,2 тысячи рублей.