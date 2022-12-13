Башкирия в 2023 году направит около 100 млн рублей на оздоровление участников СВО

Важно, что мера поддержки распространяется на граждан РФ, которые проживают на территории Башкирии и принимали участие в специальной военной операции. Мера поддержки также распространяется на прибывающих в запасе военнослужащих, которые принимали участи спецоперации в составе добровольческих отрядов, на мобилизованных граждан.