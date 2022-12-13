Башкирия в 2023 году направит около 100 млн рублей на оздоровление участников СВО

Башкирия в 2023 году направит около 100 миллионов рублей на оздоровление участников специальной военной операции. Отметим, что речь идет об оказании услуг по санаторно-курортному лечению.
Как сообщает премьер-министр республики Андрей Назаров, в Башкирии есть 9 государственных санаториев, а также «значительное количество» частных организаций, которые также оказывают лечебно-профилактические услуги.
Важно, что мера поддержки распространяется на граждан РФ, которые проживают на территории Башкирии и принимали участие в специальной военной операции. Мера поддержки также распространяется на прибывающих в запасе военнослужащих, которые принимали участи спецоперации в составе добровольческих отрядов, на мобилизованных граждан.
Организовать предоставление санаторными-курортными организациями услуг по оздоровлению поручено Минземимуществу Башкирии до 1 февраля 2023 года.