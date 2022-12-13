5 причин купить квартиру до Нового года

- Как правило, приход нового года сопровождается вступлением в силу новых законов и правил. Вот и 2023 год начнётся с модернизации программы «Льготная ипотека 2020». Минфин уже объявил, что действие программы заканчивается 31 декабря 2022 года. Но даже если программу продлят, вопрос о том, будет ли она доступной всем заемщикам, остается открытым. Скорее всего, господдержка станет точечной и не будет распространяться на всех граждан, а также изменится и ставка. Если же её отменят, то ставка по ипотеке на квартиру в новостройке вырастет с 5-7 % до 10-11 % годовых, а ежемесячный платёж увеличится почти вдвое. Что конечно же снизит доступность покупки нового жилья для многих.