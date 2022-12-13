5 причин купить квартиру до Нового года

Пожалуй, покупка новой квартиры перед Новым годом - это лучший подарок для вас и вашей семьи. И речь идёт не только об улучшении жилищных условий и ощущении новогодней сказки. Поводом для радости также будет выгодная покупка, которая позволит новосёлам сэкономить значительную часть средств. Разбираемся по пунктам, почему нужно покупать жильё перед новогодними праздниками.
Для того, чтобы разобраться, почему не стоит откладывать покупку квартиры на следующий год, мы обратились за консультацией к одному из ведущих застройщиков республики – ГК «Первый Трест».
Отмена «Льготной ипотеки»
- Как правило, приход нового года сопровождается вступлением в силу новых законов и правил. Вот и 2023 год начнётся с модернизации программы «Льготная ипотека 2020». Минфин уже объявил, что действие программы заканчивается 31 декабря 2022 года. Но даже если программу продлят, вопрос о том, будет ли она доступной всем заемщикам, остается открытым. Скорее всего, господдержка станет точечной и не будет распространяться на всех граждан, а также изменится и ставка. Если же её отменят, то ставка по ипотеке на квартиру в новостройке вырастет с 5-7 % до 10-11 % годовых, а ежемесячный платёж увеличится почти вдвое. Что конечно же снизит доступность покупки нового жилья для многих.
Отмена субсидированной ставки 0,1%
Ещё одна программа, которую могут закрыть в 2023 году, — ипотека от застройщика. На сегодняшний день клиенты ГК «Первый Трест» могут купить квартиру в ипотеку со ставкой от 0,1%. Но не стоит затягивать с решением, так как специальные условия действуют только по 31 декабря 2022 года.
Суперсила вашего ребёнка
Если у вас есть дети и желание улучшить жилищные условия, вы можете воспользоваться уникальным предложением от ГК «Первый Трест». Только по 31 декабря застройщик дарит 1 млн рублей[1] всем семьям с детьми при покупке квартиры в жилых комплексах Grand&Grand, Urbanica и Новатор.
Тройная выгода
В преддверии Нового года мы запустили уникальную акцию для наших клиентов - «Тройная выгода» на квартиры в жилом комплексе Urbanica. При выходе на сделку по 31 декабря вы сможете: купить квартиру со скидкой до 12%, а паркинг и кладовку со скидкой 25% и оформить ипотеку с минимальной ставкой от 1% годовых на весь срок[2]!
И пятая причина – начать жизнь с чистого листа. Если вам в жизни нужны перемены, то покупка новой квартиры – отличный способ поменять жизнь к лучшему!
Подводя итог всему выше сказанному делаем вывод, что лучше не откладывать покупку квартиры на посленовогодний период. Так как покупая квартиру в декабре вы чётко понимаете, сколько стоит квадратный метр, и каков размер минимальной ипотечной ставки, кроме того к Новому году большой выбор акций и бонусов от застройщика. Январь же в этом плане — нестабилен и пока сложно говорить о том, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.
Кроме того, покупка квартиры — это прекрасный завершающий аккорд уходящего года. И если вы давно задумывались о покупке квартиры, то сделать это лучше в ближайшее время, до повышения цен и процентов по ипотеке и войти в Новый год с комфортным жильём и лёгким сердцем. Звоните по телефону 8 (347) 222-0-111 или приходите в офисы продаж ГК «Первый Трест» по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. Энтузиастов, 9 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1. Главное помните, что предложения актуальны только по 31 декабря 2022 года. Желаем вам, чтобы ваша сделка прошла гладко, а новоселье было счастливым.
[1] Выгода по акции «Суперсила вашего ребёнка» рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры. Выгода 1 000 000 рублей рассчитана на 3-комнатную квартиру №713 в ЖК Grand&Grand, секция В. Общая площадь 60,09 м². Информация актуальна на 07.12.2022 г. Предложение не является публичной офертой. Специализированный застройщик ООО «Небо столицы». Проектная декларация: наш.дом.рф
[2] Предложение не является публично офертой. Информация актуальна на 12.12.2022 г. Ставка 1% по субсидированной ипотеке Банк ВТБ. Подробности по телефону 8 (347) 222-0-111. Предложение не является публично офертой.
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