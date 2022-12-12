ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди

— Сроки специально разрабатываются с небольшим запасом — еще пандемия нас научила, что могут быть логистические проблемы, могут опоздать те или иные поставки. Но даже с учетом этих рисков обычно мы сдаем объекты раньше заявленного срока — все решает дисциплина и тщательный контроль работ. К примеру, по соседству с нами другая компания строит ЖК: они начали работы на год раньше, и когда у нас был только огороженный котлован, у них было готово этажей десять монолита. Тем не менее мы с ними уже сравнялись и, думаю, сможем быстрее сдать объекты.