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ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди

Сегодня, 04:38
Фото: Садовое кольцо
Редакции Mkset удалось лично понаблюдать, как идет строительство, и пообщаться с представителем застройщика — об уникальном проекте в регионе и интересе уфимцев.

Подходит к завершению строительство первой очереди ЖК Tau House от федерального девелопера «Садовое кольцо». В этой части жилого комплекса 527 квартир, причем более 90% из них уже проданы. В настоящее время девелопер открывает продажу оставшихся квартир первой очереди.

Напомним, ЖК Tau House строится в Октябрьском районе Уфы на пересечении улиц Лесотехникума и Энтузиастов в шаговой доступности от ТРЦ «Планета». Общая площадь комплекса — 3,68 га. Здесь будет располагаться 12 секций от 7 до 32 этажей, которые вместят 1640 квартир различной планировки от 24 до 114 кв. метров. Весь проект выполнен на стилобатной основе высотой 6 метров, за счет чего отделяется жилая часть комплекса (в стилобате располагается инфраструктура — паркинг, рестораны и т. д., на нем строятся только секции жилого комплекса).

Шесть секций первой очереди строительства будут сданы во втором квартале 2023 годаШесть секций первой очереди строительства будут сданы во втором квартале 2023 года
Шесть секций первой очереди строительства будут сданы во втором квартале 2023 года
Фото: Артур Салимов

По словам менеджера по продажам Антона Молчанова, первая очередь Tau House будет полностью сдана уже во втором квартале следующего года:

— На продажу выставляются самые последние резервы из первой очереди строительства. Квартир немного — три-четыре десятка: с предчистовой отделкой, без отделки и свободной планировкой. Пока выбор есть, но сейчас последняя возможность купить жилье в почти готовом доме.

Отметим, что строительство первой очереди стартовало в конце лета — начале осени 2020 года. Изначально сдача планировалась в третьем квартале 2023 года, но работы идут с опережением, поэтому уже в марте–апреле планируется сдать первую очередь госкомиссии.

— Сроки специально разрабатываются с небольшим запасом — еще пандемия нас научила, что могут быть логистические проблемы, могут опоздать те или иные поставки. Но даже с учетом этих рисков обычно мы сдаем объекты раньше заявленного срока — все решает дисциплина и тщательный контроль работ. К примеру, по соседству с нами другая компания строит ЖК: они начали работы на год раньше, и когда у нас был только огороженный котлован, у них было готово этажей десять монолита. Тем не менее мы с ними уже сравнялись и, думаю, сможем быстрее сдать объекты.

Квартир на продажу осталось немного — три-четыре десятка: с предчистовой отделкой, без отделки и свободной планировкойКвартир на продажу осталось немного — три-четыре десятка: с предчистовой отделкой, без отделки и свободной планировкой
Квартир на продажу осталось немного — три-четыре десятка: с предчистовой отделкой, без отделки и свободной планировкой
Фото: Артур Салимов

По словам менеджера, уфимцы очень активно интересуются строящимся жилым комплексом и даже на фоне последних событий спрос не падает.

— Всплеск интереса ощущался на старте продаж — проектом живо интересовались уфимцы, которые искали нечто особенное, а Tau House все-таки выделяется на местном рынке жилья. Основной спрос пришелся на этап, когда здания стали физически вырисовываться на городском ландшафте.

Представители девелопера прогнозируют, что в ближайшее время выставленные на продажу квартиры первой очереди будут раскуплены. Это связано, в том числе и с тем, что сейчас «сезон»: недвижимость в конце года — с ноября по февраль — обычно берут активнее:

— Квартиры в готовых домах разбирают быстрее, но при этом отмечу, что и цены стали выше. Обычно стоимость повышается по мере «роста» дома: этаж поднимается — цена квартиры вырастает на несколько процентов. На данный момент, думаю, стоимость квартир в Tau House увеличилась примерно на 30 процентов по сравнению с ценами на старте продаж. Сравнивая с проектами в Казани и Уфе, могу предположить, что цена по мере движения к сдаче проекта вырастет еще примерно на треть. При этом когда дом уже будет готов и у покупателей появится возможность пройти на территорию, лично осмотреть помещения и инфраструктуру, тогда и заплатить за дом, который можно увидеть своими глазами, они будут готовы больше.

В целом строительство ЖК идет с небольшим опережением заявленных сроковВ целом строительство ЖК идет с небольшим опережением заявленных сроков
В целом строительство ЖК идет с небольшим опережением заявленных сроков
Фото: Артур Салимов

По мнению Антона Молчанова, в Уфе по-прежнему нет жилых комплексов, которые могли бы соперничать с Tau House, — ЖК можно сравнивать лишь с проектами «Садового кольца» в других городах России.

— Во многом это связано с архитектурными решениями, которых мы придерживаемся. В этом плане все зависит от проектировщиков, от подхода архитекторов, задающих интонацию. Обычно застройщики возводят дома, а потом их продают — в той или иной маркетинговой упаковке. Мы же сначала выявляем предпочтения потребителей и, уже отталкиваясь от них, формируем расположение комнат, наполнение квартир, инфраструктуру, всю «начинку», добавляя необходимые нюансы — например, закрытый двор или интегрируя в проект систему безопасной среды. Мы очень внимательно работаем с обратной связью от клиентов и фактически готовим продукт под конкретные запросы. В этом и есть уникальность нашего подхода.

В завершение добавим, что по планам девелопера к концу 2024 года все три очереди ЖК Tau House будут готовы, более того — там уже будут жить счастливые обладатели квартир.

— В основе этого ЖК лежат принципы североевропейского природного урбанизма, то есть внутренняя территория комплекса состоит из функциональных зон, которые рассчитаны на каждого жителя комплекса, — подчеркнул Антон Молчанов. — Эти принципы на протяжении последнего полувека не теряли своей актуальности в сфере жилой недвижимости.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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