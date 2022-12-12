ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди

Подходит к завершению строительство первой очереди ЖК Tau House от федерального девелопера «Садовое кольцо». В этой части жилого комплекса 527 квартир, причем более 90% из них уже проданы. В настоящее время девелопер открывает продажу оставшихся квартир первой очереди.
Напомним, ЖК Tau House строится в Октябрьском районе Уфы на пересечении улиц Лесотехникума и Энтузиастов в шаговой доступности от ТРЦ «Планета». Общая площадь комплекса — 3,68 га. Здесь будет располагаться 12 секций от 7 до 32 этажей, которые вместят 1640 квартир различной планировки от 24 до 114 кв. метров. Весь проект выполнен на стилобатной основе высотой 6 метров, за счет чего отделяется жилая часть комплекса (в стилобате располагается инфраструктура — паркинг, рестораны и т. д., на нем строятся только секции жилого комплекса).
По словам менеджера по продажам Антона Молчанова, первая очередь Tau House будет полностью сдана уже во втором квартале следующего года:
— На продажу выставляются самые последние резервы из первой очереди строительства. Квартир немного — три-четыре десятка: с предчистовой отделкой, без отделки и свободной планировкой. Пока выбор есть, но сейчас последняя возможность купить жилье в почти готовом доме.
Отметим, что строительство первой очереди стартовало в конце лета — начале осени 2020 года. Изначально сдача планировалась в третьем квартале 2023 года, но работы идут с опережением, поэтому уже в марте–апреле планируется сдать первую очередь госкомиссии.
— Сроки специально разрабатываются с небольшим запасом — еще пандемия нас научила, что могут быть логистические проблемы, могут опоздать те или иные поставки. Но даже с учетом этих рисков обычно мы сдаем объекты раньше заявленного срока — все решает дисциплина и тщательный контроль работ. К примеру, по соседству с нами другая компания строит ЖК: они начали работы на год раньше, и когда у нас был только огороженный котлован, у них было готово этажей десять монолита. Тем не менее мы с ними уже сравнялись и, думаю, сможем быстрее сдать объекты.
По словам менеджера, уфимцы очень активно интересуются строящимся жилым комплексом и даже на фоне последних событий спрос не падает.
— Всплеск интереса ощущался на старте продаж — проектом живо интересовались уфимцы, которые искали нечто особенное, а Tau House все-таки выделяется на местном рынке жилья. Основной спрос пришелся на этап, когда здания стали физически вырисовываться на городском ландшафте.
Представители девелопера прогнозируют, что в ближайшее время выставленные на продажу квартиры первой очереди будут раскуплены. Это связано, в том числе и с тем, что сейчас «сезон»: недвижимость в конце года — с ноября по февраль — обычно берут активнее:
— Квартиры в готовых домах разбирают быстрее, но при этом отмечу, что и цены стали выше. Обычно стоимость повышается по мере «роста» дома: этаж поднимается — цена квартиры вырастает на несколько процентов. На данный момент, думаю, стоимость квартир в Tau House увеличилась примерно на 30 процентов по сравнению с ценами на старте продаж. Сравнивая с проектами в Казани и Уфе, могу предположить, что цена по мере движения к сдаче проекта вырастет еще примерно на треть. При этом когда дом уже будет готов и у покупателей появится возможность пройти на территорию, лично осмотреть помещения и инфраструктуру, тогда и заплатить за дом, который можно увидеть своими глазами, они будут готовы больше.
По мнению Антона Молчанова, в Уфе по-прежнему нет жилых комплексов, которые могли бы соперничать с Tau House, — ЖК можно сравнивать лишь с проектами «Садового кольца» в других городах России.
— Во многом это связано с архитектурными решениями, которых мы придерживаемся. В этом плане все зависит от проектировщиков, от подхода архитекторов, задающих интонацию. Обычно застройщики возводят дома, а потом их продают — в той или иной маркетинговой упаковке. Мы же сначала выявляем предпочтения потребителей и, уже отталкиваясь от них, формируем расположение комнат, наполнение квартир, инфраструктуру, всю «начинку», добавляя необходимые нюансы — например, закрытый двор или интегрируя в проект систему безопасной среды. Мы очень внимательно работаем с обратной связью от клиентов и фактически готовим продукт под конкретные запросы. В этом и есть уникальность нашего подхода.
В завершение добавим, что по планам девелопера к концу 2024 года все три очереди ЖК Tau House будут готовы, более того — там уже будут жить счастливые обладатели квартир.
— В основе этого ЖК лежат принципы североевропейского природного урбанизма, то есть внутренняя территория комплекса состоит из функциональных зон, которые рассчитаны на каждого жителя комплекса, — подчеркнул Антон Молчанов. — Эти принципы на протяжении последнего полувека не теряли своей актуальности в сфере жилой недвижимости.