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Жители шести муниципалитетов Башкирии останутся без зимних горок

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI
Об этом сообщает и.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

Стало известно, что в шести муниципалитетах Башкирии не будут установлены зимние горки. Об этом сегодня, 12 декабря, заявила и. о. обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова.

Так, зимних горок не будет в Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлитамакском, Таташлинском районах, а также в городе Агидель. Данное решение было принято муниципалитетами самостоятельно.

Фото: скриншот с трансляции.

Всего в Башкирии устанавливается 187 зимних горок, их которых 103 единицы подлежат обязательной государственной регистрации, а 84 — самодельные ледяные горки высотой до одного метра.

Подчеркивается, что из 103 горок 75 уже прошли техническое освидетельствование, а 28 единиц в процессе проверки Гостехнадзором.

Кроме того, в республике оборудовано 509 новогодних городков, установлено 942 ели, смонтировано 174 километров празднично-световой иллюминации и установлено 946 арт-объектов. Завершение всех работ по оборудованию новогодних городков запланировано до 20 декабря.

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#Элина Сайфранова
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