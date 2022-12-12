Жители шести муниципалитетов Башкирии останутся без зимних горок

Стало известно, что в шести муниципалитетах Башкирии не будут установлены зимние горки. Об этом сегодня, 12 декабря, заявила и. о. обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова.
Так, зимних горок не будет в Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлитамакском, Таташлинском районах, а также в городе Агидель. Данное решение было принято муниципалитетами самостоятельно.
Всего в Башкирии устанавливается 187 зимних горок, их которых 103 единицы подлежат обязательной государственной регистрации, а 84 — самодельные ледяные горки высотой до одного метра.
Подчеркивается, что из 103 горок 75 уже прошли техническое освидетельствование, а 28 единиц в процессе проверки Гостехнадзором.
Кроме того, в республике оборудовано 509 новогодних городков, установлено 942 ели, смонтировано 174 километров празднично-световой иллюминации и установлено 946 арт-объектов. Завершение всех работ по оборудованию новогодних городков запланировано до 20 декабря.