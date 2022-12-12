Жители четырех районов Уфы останутся без холодной воды на этой неделе

На текущей неделе с 11 по 18 декабря жителям четырех районов Уфы предстоят временные неудобства. А возникнут они из-за того, что в связи с ремонтными работами в разных районах будут проводиться отключения холодного водоснабжения. Пожить без воды предстоит жителям Ленинского, Калининского, Советского, Кировского районов.
Разумеется ни один из домов не останется без воды на всю неделю, отключения будут занимать по нескольку часов в день. Полный список домов, которым предстоит “сухой закон” компания-ресурсник опубликовала на своем сайте. Там можно узнать, попал ли ваш адрес в список тех, кому предстоит прожить без водоснабжения.