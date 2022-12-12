Жители четырех районов Уфы останутся без холодной воды на этой неделе

Разумеется ни один из домов не останется без воды на всю неделю, отключения будут занимать по нескольку часов в день. Полный список домов, которым предстоит “сухой закон” компания-ресурсник опубликовала на своем сайте. Там можно узнать, попал ли ваш адрес в список тех, кому предстоит прожить без водоснабжения.