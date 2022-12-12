Забившему в беспамятстве до смерти мать 6 детей в Башкирии дали 6 лет колонии

Posted 12 декабря 2022, 14:26
Published 12 декабря 2022, 14:26
Modified 12 декабря 2022, 14:28
Updated 12 декабря 2022, 14:28
В пресс-службе Следкома по Башкирии рассказали о приговоре суда по резонансному делу об избиении молодой женщины ее сожителем. Следствие деяние мужчины квалифицировало как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Так после нескольких ударов ногами женщина, которая растила 6 детей, скончалась на месте.
Произошла трагедия в июне нынешнего года в Белорецке. Сожители повздорили в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ревновал свою партнершу, на этой почве и вспыхнула ссора. В ходе этой ссоры мужчина и нанес женщине роковые удары.
Вину свою в содеянном мужчина признал, однако по его словам ни причины конфликта, ни обстоятельств произошедшего не помнит. Суд приговорит мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима.