За раннее выявление онкологии медики в Башкирии получат дополнительные выплаты

Российским медикам направят 53 миллиона рублей в качестве выплат за выявление онкологии на ранних стадиях. Из них 835 тысяч поступят в Башкирию. Соответствующее распоряжение вышло за подписью председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.
Сообщается, что выплаты получат специалисты, сумевшие выявить у пациентов рак на ранних стадиях развития, когда, как считается, эффективность лечения выше. Отмечается, что подобные доплаты сотрудники медицинской сферы получают с 2020 года.
Ранее стало известно, что в 2023 году Башкирия получит на зарплаты для работников медицинской сферы 179,9 миллиона рублей. Суммарно на зарплаты врачей и среднего медперсонала в России в следующем году выделят 7,4 миллиарда рублей.