Воробьев сообщил о льготах для участников СВО и их семей в Московской области

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Подмосковье много воинских подразделений. Жители Московской области, главы семейств в данный момент выполняют свой служебный долг, подчеркнул Воробьев. «Мы приняли ряд мероприятий по выплатам, обмундированию. Всё это важно и было сделано весьма своевременно. Но, встречаясь с женами офицеров, обратили внимание, что положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в школах, кружки не распространяются на кадровых военных. Сегодня мы исправим эту ситуацию. И все семьи военнослужащих будут иметь возможность получить эту дополнительную заботу и помощь», — заявил губернатор Московской области.
Андрей Воробьев еще раз обратил внимание на важность встреч с населением и подчеркнул, что получает множество положительных откликов о деятельности глав в данном направлении.
Как сообщает newizv.ru, в школах детям кадровых военнослужащих будут бесплатно предоставлять завтраки, обеды, возможность посещать кружки, секции, группы продленного дня. Родители детей младшего возраста не будут оплачивать детский сад. Кроме того, они могут рассчитывать на внеочередное зачисление. Студенты колледжей Московской области также освобождаются от оплаты обедов.
Помимо этого, родные военнослужащих, которые отправились в зону спецоперации, смогут обратиться в один из 60 центров помощи семьям мобилизованных. Здесь можно выбрать удобный для себя. Центры работают в каждом муниципалитете Московской области.
За центрами закреплены социальные работники, психологи, юристы, волонтеры. Обратившимся сюда доступен широкий перечень услуг. Это и психологическая, и юридическая помощь, и консультации, и оформление необходимых документов. В центрах также оказывают помощь во внеочередном устройстве ребенка в детский сад, разъясняют, какие меры поддержки положены семье и как их получить.