Воробьев сообщил о льготах для участников СВО и их семей в Московской области

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Подмосковье много воинских подразделений. Жители Московской области, главы семейств в данный момент выполняют свой служебный долг, подчеркнул Воробьев. «Мы приняли ряд мероприятий по выплатам, обмундированию. Всё это важно и было сделано весьма своевременно. Но, встречаясь с женами офицеров, обратили внимание, что положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в школах, кружки не распространяются на кадровых военных. Сегодня мы исправим эту ситуацию. И все семьи военнослужащих будут иметь возможность получить эту дополнительную заботу и помощь», — заявил губернатор Московской области.