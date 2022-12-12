В Уфе до 23 декабря проверки ГИБДД пройдут не для автолюбителей, а для пешеходов

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов на своих страницах в социальных сетях сделал важное предупреждение, которое однако касается не автолюбителей, а пешеходов. Он напомнил о печальной статистике, в соответствии с которой с января по ноябрь нынешнего года только в Уфе в дорожно-транспортных происшествиях погибли 23 пешехода, а пострадали 503 человека.
В качестве профилактики смертности и травмирования на дорогах в столице Башкирии стартует мероприятие «Пешеходный переход», в ходе которого инспекторы ДПС будут не только проводить разного рода профилактические акции, но и дежурить на пешеходных переходах в часы пик на участках расположенных рядом с пешеходными переходами.
Будут ли инспекторы выявлять нарушителей среди пешеходов и будут ли их штрафовать Севастьянов не уточнил.