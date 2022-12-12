В Красногорске провели молодежный форум «Мы — будущее»

Глава Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе подвела итоги молодежного форума. Она отметила, что в этом году молодые люди принимали участие во всех значимых мероприятиях и акциях. Они собирали гуманитарную помощь, ездили в ЛДНР, провожали военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Сейчас они помогают мобилизованным и членам их семей.