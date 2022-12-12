В Красногорске провели молодежный форум «Мы — будущее»

Как сообщает издание newizv.ru, Духин считает, что именно баланс трех составляющих: политики, экономики и СВО — определяет будущее. Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области выступило организатором молодежного форума. В числе активистов, принявших участие в мероприятии, — представители молодежных движений «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», РСО, РСМ, МГЕР.
На форуме обсудили наиболее актуальные для молодого поколения вопросы: как реализовать свои идеи и запустить стартап, как влиться в ряды волонтеров, чтобы помочь жителям Донбасса и военнослужащим, которые отправились участвовать в СВО.
Блогер и публицист Владлен Татарский акцентировал внимание на современных информационных войнах. Эту тему также поддержали журналистка Надана Фридрихсон и актер Виталий Гогунский.
«События последних дней нам показывают, что параллельно идёт культурная, информационная, психологическая война. И успех в ней прямо влияет на ход боевых действий», — отметил Татарский.
После окончания дискуссионной части состоялся концерт. Перед гостями и участниками выступили молодые исполнители, которые прошли творческий отбор на фестивале «Таврида.Арт». По словам руководителя проекта «Таврида.Арт» Сергея Першина, в 2022 году через арт-школы прошли около пяти тысяч человек.
Глава Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе подвела итоги молодежного форума. Она отметила, что в этом году молодые люди принимали участие во всех значимых мероприятиях и акциях. Они собирали гуманитарную помощь, ездили в ЛДНР, провожали военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Сейчас они помогают мобилизованным и членам их семей.
«Сегодня ребятам на передовой и их близким больше всего нужны внимание и поддержка, это наша с вами задача», — сказала она.