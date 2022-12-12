В больнице скончался 12-летний мальчик, чья семья отравилась угарным газом в Башкирии

23 ноября поздним вечером стало известно о том, что многодетная семья из Башкирии отравилась неизвестным веществом и была госпитализирована. Тогда инцидентом заинтересовались и следком и прокуратура, а специалисты выявили, что отравилась семья бытовым угарным газом. В тот день всей семье резко стало нехорошо, ее члены начали терять сознание, и лишь отец успел вызвать экстренные службы.