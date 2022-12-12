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В Башкирии умерли 128 мледенцев

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI

В Башкирии с начала года зафиксировали снижение младенческой смертности на 31,6%

Смертность детей в возрасте до 1 года в республике с каждым месяцем снижается все активнее.

Аналитики Росстата опубликовали статистический отчет по младенческой смертности в регионах России. И для Башкирии в данном отчете есть хорошие новости о том, что в регионе младенческая смертность уменьшается весьма существенно. Если по итогу 9 месяцев она снизилась на 26,5% (по сравнению с прошлым годом), то по итогу 10 месяцев, с января по октябрь, смертность снизилась на 31.6%.

За месяц в Башкирии умерло 4 младенца, речь идет о периоде с сентября по октябрь. С начала года количество детских смертей в республике составляет 128. По промежуточным итогам года статистики уже приводят средние показатели, на 1000 новорожденных младенцев приходится 4 смерти, и этот показатель тоже снизился относительно прошлогодних 5,5 случаев.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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