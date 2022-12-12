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Уже на этой неделе в Башкирии начислят 20 тысяч рублей к Новому году мобилизованным

Сегодня, 10:22
Фото: 1MI
О том, что выплаты начнут осуществлять на нынешней неделе заявила министр труда Башкирии Ленара Иванова.

После объявления Радием Хабировым на оперативке 5 декабря о новой выплате к Новому году каждому мобилизованному, а также его супруге и детям по 20 тысяч рублей. Вечером того же дня состоялся разъяснительный брифинг, где пояснили, что родителям и «гражданским» женам такие выплаты не полагаются, а также и то, что прописку получатели выплаты должны иметь исключительно в Башкирии.

Прием заявлений начался на следующий день, 6 декабря, как в МФЦ, так и на портале Госуслуги. Сегодня, 12 декабря, министр труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова отчиталась, что на вечер воскресенья 11 декабря, то есть менее чем за неделю, было подано 4 141 заявление на начисление выплаты. Сами же денежные поступления на счета мобилизованных и их семей начнут поступать уже на этой неделе, из чего можно сделать вывод, что на рассмотрение заявления и его выплату затрачивается около недели.

Минтруд РБ объяснил как семьям мобилизованных получить 20 тысяч рублей к Новому году
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#Ирина Деревянчук#Общество
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