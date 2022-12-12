Уже на этой неделе в Башкирии начислят 20 тысяч рублей к Новому году мобилизованным

Прием заявлений начался на следующий день, 6 декабря, как в МФЦ, так и на портале Госуслуги. Сегодня, 12 декабря, министр труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова отчиталась, что на вечер воскресенья 11 декабря, то есть менее чем за неделю, было подано 4 141 заявление на начисление выплаты. Сами же денежные поступления на счета мобилизованных и их семей начнут поступать уже на этой неделе, из чего можно сделать вывод, что на рассмотрение заявления и его выплату затрачивается около недели.