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Уфу украсила иллюминация, которая потерялась на складах еще в 2019 году

Сегодня, 13:35
Фото: скриншот видео Ратмира Мавлиева

Мавлиев показал как в Уфе зажглась новогодняя иллюминация, найденная им на складах

Мэр столицы Башкирии опубликовал захватывающее видео с квадрокоптера.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в социальных сетях выложил видео и поприветствовал новогоднее настроение, которое вполне вероятно появится у уфимцев и у гостей столицы после того как улицах зажглись тысячи лампочек новогодней иллюминации. Уточнил Мавлиев и тот момент, что в нынешнем году сделали это раньше чем в предыдущие годы, однако причин принятия данного решения не раскрыл.

Видео: скриншот видео Ратмира Мавлиева

Уточнил Ратмир Мавлиев и то, что украсила Уфу как раз таки та иллюминация, которую он нашел инспектируя склады муниципального предприятия. Рассказал мэр о том, что закуплены они были еще в 2019 году, а не использовали их «по определенным обстоятельствам».

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативок в правительстве неоднократно строго запретил новые новогодние закупки и прочие не самые рациональные траты, которых можно и избежать. Разрешил Хабиров главам муниципалитетов тратиться только на новогодние городки и катки.

 

Мэр Мавлиев рассказал о странной находке на складе в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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