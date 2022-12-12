Уфу украсила иллюминация, которая потерялась на складах еще в 2019 году

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в социальных сетях выложил видео и поприветствовал новогоднее настроение, которое вполне вероятно появится у уфимцев и у гостей столицы после того как улицах зажглись тысячи лампочек новогодней иллюминации. Уточнил Мавлиев и тот момент, что в нынешнем году сделали это раньше чем в предыдущие годы, однако причин принятия данного решения не раскрыл.
Уточнил Ратмир Мавлиев и то, что украсила Уфу как раз таки та иллюминация, которую он нашел инспектируя склады муниципального предприятия. Рассказал мэр о том, что закуплены они были еще в 2019 году, а не использовали их «по определенным обстоятельствам».
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативок в правительстве неоднократно строго запретил новые новогодние закупки и прочие не самые рациональные траты, которых можно и избежать. Разрешил Хабиров главам муниципалитетов тратиться только на новогодние городки и катки.