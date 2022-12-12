Тимур Хакимов провел прием для женщин-предпринимателей

«С каждым годом количество женщин в бизнесе растет: 41% женщин-предпринимателей (ИП) из общего количества в 3,7 млн. Динамично развивается институт самозанятых — доля женщин составляет 36%, а в прошлом году было 32%. Туризм, торговля, услуги (красота, здоровье), образование — наиболее популярные отрасли среди женского-предпринимательства. В последние годы женщины все чаще обращаются к социальному предпринимательству. Если посмотреть данные в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микрокомпании, то получается, что женщинам принадлежит почти 1,8 млн из 5,9 млн компаний и ИП», — отметил по итогам приема Тимур Хакимов.