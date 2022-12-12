Тимур Хакимов провел прием для женщин-предпринимателей

Президент Торгово-промышленной палаты РБ, депутат Госсобрания РБ Тимур Хакимов по федеральному проекту «Женское движение Единой России» в региональной приемной партии «Единая Россия» провел тематический прием для женщин-предпринимателей. В приеме приняла участие депутат Госсобрания РБ Светлана Туразянова. По его итогам может быть реализовано сразу несколько инвестиционных проектов в области социального предпринимательства и легкой промышленности.
За помощью к руководителю бизнес-объединения, депутату Госсобрания- Курултая РБ обратилась руководитель сети частных детских дошкольных учреждений. Она планирует построить детский сад в Демском районе Уфы на основе государственно-частного партнерства. Тимур Хакимов разъяснил алгоритм действий и меры поддержки, которые будут оказаны компании как члену ТПП РБ.
Сразу несколько руководителей бизнеса обратились на прием из-за сложностей с помещениями для расширения производства. Так, перспективы развития швейного производства представила руководительница уфимской фабрики. Компания выполняет заказ для оборонной промышленности.
Подыскивает помещение для цеха и предпринимательница из Уфы, она производит полезные перекусы, пастилу, фруктовые чипсы. Победительница образовательной программы «Мама в бизнесе» обратилась за помощью в информировании о ее бизнесе среди членов ТПП. Тимур Хакимов дал разъяснения всем предпринимателям.
«С каждым годом количество женщин в бизнесе растет: 41% женщин-предпринимателей (ИП) из общего количества в 3,7 млн. Динамично развивается институт самозанятых — доля женщин составляет 36%, а в прошлом году было 32%. Туризм, торговля, услуги (красота, здоровье), образование — наиболее популярные отрасли среди женского-предпринимательства. В последние годы женщины все чаще обращаются к социальному предпринимательству. Если посмотреть данные в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микрокомпании, то получается, что женщинам принадлежит почти 1,8 млн из 5,9 млн компаний и ИП», — отметил по итогам приема Тимур Хакимов.