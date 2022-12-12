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Тату-мастер Ермак считает, что абстрактные рисунки будут в тренде в 2023 году

Сегодня, 12:17
Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, что в следующем году популярность будут набирать абстрактные рисунки и индивидуальные тату-проекты.

По словам Ермака, все больше людей начинают понимать, что «партак-стиль» — это дешево и неинтересно, и тату «рукав» для них становится «планом-минимумом». Он отметил, что поклонники тату стали чаще заказывать абстрактные изображения и индивидуальный дизайн, и все реже — славянские мотивы, передает NEWS.ru.

Тату-мастер заявил, что татуировки становится очень большой частью современного искусства. 

«Изменения и трансформация всего старого в новое — очень интересный процесс в искусстве», — заключил Ермак.

В ноябре он рассказывал, что девушки чаще набивают себе цветы и абстрактные образы, подчеркивая свое «особенное духовное наполнение», а мужчины предпочитают брутальные изображения — хищных животных, черепа, мотивы из славянской и скандинавской мифологии.



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