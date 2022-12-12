Тату-мастер Ермак считает, что абстрактные рисунки будут в тренде в 2023 году

По словам Ермака, все больше людей начинают понимать, что «партак-стиль» — это дешево и неинтересно, и тату «рукав» для них становится «планом-минимумом». Он отметил, что поклонники тату стали чаще заказывать абстрактные изображения и индивидуальный дизайн, и все реже — славянские мотивы, передает NEWS.ru.