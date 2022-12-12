Стало известно состояние здоровья семьи, отравившейся ранее угарным газом в Башкирии

Отметим, что несколькими неделями назад, 23 ноября с признаками резкого отравления неизвестным веществом к медика обратилась семья с тремя детьми. Как стало известно сегодня, один из детей скончался, остальные члены семьи в настоящий момент выписаны из медучреждения.