Стало известно состояние здоровья семьи, отравившейся ранее угарным газом в Башкирии

В Министерстве здравоохранения республики рассказали о самочувствии семьи, ранее, предположительно, отравившихся угарным газом. Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, дети с отцом в настоящий момент находятся в состоянии средней степени тяжести, мать в тяжелом состоянии.
Напомним, днем ранее семья из четырёх человек попала на больничную койку с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». Предположительно, семья отравилась угарным газом. По адресу, где проживает семья, сейчас работает газовая служба, которая проверяет исправность дымоходов и вентиляционных каналов.
Отметим, что несколькими неделями назад, 23 ноября с признаками резкого отравления неизвестным веществом к медика обратилась семья с тремя детьми. Как стало известно сегодня, один из детей скончался, остальные члены семьи в настоящий момент выписаны из медучреждения.