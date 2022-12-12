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Стало известно состояние здоровья семьи, отравившейся ранее угарным газом в Башкирии

Сегодня, 12:52
Фото: Антон Засимов / 1MI
Семья из четырех человек с признаками отравления обратилась за помощью медиков в городе Октябрьский днем ранее

В Министерстве здравоохранения республики рассказали о самочувствии семьи, ранее, предположительно, отравившихся угарным газом. Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, дети с отцом в настоящий момент находятся в состоянии средней степени тяжести, мать в тяжелом состоянии. 

Напомним, днем ранее семья из четырёх человек попала на больничную койку с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». Предположительно, семья отравилась угарным газом. По адресу, где проживает семья, сейчас работает газовая служба, которая проверяет исправность дымоходов и вентиляционных каналов.

Отметим, что несколькими неделями назад, 23 ноября с признаками резкого отравления неизвестным веществом к медика обратилась семья с тремя детьми. Как стало известно сегодня, один из детей скончался, остальные члены семьи в настоящий момент выписаны из медучреждения. 

#Азамат Нухов#Происшествия
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