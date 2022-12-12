Сбербанк профинансировал строительство ЖК «ФАВОРИТ» в Нефтекамске

ЖК «ФАВОРИТ» рассчитан на 238 квартир и 14919,5 тыс. кв. м. жилья. Строительство комплекса уже выполнено на 50%, сдача в эксплуатацию запланирована на конец второго квартала 2023 года.
— Продажа квартир осуществляется с использованием счетов эскроу, открытых в Сбербанке. Это значит, что клиенты могут не переживать за свои сбережения — деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
— Приоритетом компании является высокое качество строительства жилья по приемлемым ценам. Жилой комплекс «Фаворит» полностью соответствует этим требованиям. Это первый совместный проект ООО СЗ «Фаворит» и Сбербанка с использованием проектного финансирования. «ФАВОРИТ» понимает ответственность перед банком и клиентами за продукт и темпы строительства. Спасибо партнерам за доверие, — прокомментировал руководитель компании ООО СЗ «ФАВОРИТ» Юрий Андриянов.
Жилой комплекс «ФАВОРИТ» является 18-этажным объектом точечной застройки. Застройщиком спроектированы просторные видовые квартиры с качественной отделкой. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, детские сады и школы, тропа здоровья, расположенная в лесном массиве. На первом этаже комплекса предусмотрен спортивно-оздоровительный комплекс, а на закрытой территории двора — детские площадки и зоны отдыха.