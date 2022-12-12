Сбербанк профинансировал строительство ЖК «ФАВОРИТ» в Нефтекамске

— Продажа квартир осуществляется с использованием счетов эскроу, открытых в Сбербанке. Это значит, что клиенты могут не переживать за свои сбережения — деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.